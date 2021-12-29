جيل جديد من رجال الشرطة .. أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسى الحالى (صور)

جيل جديد من طلبة كلية الشرطة يبدأ مشواره فى نيل شرف الانضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولياتهم فى حفظ أمن واستقرار الوطن.

انتظم الطلاب الجدد المقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجى وخريجات الكليات المختلفة، وحملة شهادة الليسانس فى الحقوق من الذكور والإناث بكلية الشرطة للعام الدراسي الحالي 2021/2022 داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسؤولية وحمل رسالة الأمن والآمان فى ربوع وطنهم الغالى، ولعظم المسئولية الوطنية لجهازالشرطة تجاه أمن الوطن والمواطنين فقد تم اختيار هؤلاء الطلاب وفقاً لمعايير محددة بهدف انتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام ، تمهيداً لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية.

كان فى استقبالهم قيادات أكاديمية الشرطة، وقد استعدت الأكاديمية لهذا الاستقبال بوضع لافتات الترحيب، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية إحتفاءً بالطلبة الجدد.

وأعرب أهالى الطلبة الجدد عن فخرهم وإعتزازهم بإنضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقاً لأمن وأمان وإزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.