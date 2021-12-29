/669074/مواعيد-مباريات-الاهلي-في-دوري-ابطال-افريقيا-والقنوات-الناقلة

إقيمت أمس الثلاثاء، قرعة سحب دوري أبطال إفريقيت ، وجاءت أولي مواجهة النادي الأهلي أمام فريق المريخ السوداني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات الاهلي في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الأهلي

وتقام اولي مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات ضد المريخ السوداني يومي 11-12 فبراير 2022

يخوض فريق الهلال السوداني ضد الأهلي يومي 18-19فبراير 2022.

الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي يومي 25-26 فبراير 2022.

تقام مباراة صنداونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي يومي 11-12 مارس 2022.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباريات النادي الاهلي في دوري أبطال إفريقيا بي إن سبورتس.

الأهلي يتوج بالنسختين الأخيرتين

ونجح النادي الأهلي في تحقيق النسختين الأخيرتين من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جاءت بعدها بالسوبر الإفريقي أيضاً ويكون في وصافة الأندية الأكثر تتويج بالبطولات القارية والمحلية على المستوى العالمي خلف ريال مدريد الإسباني.

حقق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، وهي التاسع في تاريخ النادي، على حساب غريمة المحلي والقاري نادي الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت البطولة الأخيرة للنادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2020، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، شهد عليها ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

تعادل النادي الأهلي أمس أمام نظيرة فيوتشر بنتيجة 1/1 على لملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع بالدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي ضد فيوتشر

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.

جدول الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6-سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة