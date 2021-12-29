/669081/رئيس-الشيوخ-يهنئ- الرئيس-السيسي-بالعام-الميلادي-الجديد

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

دوت الخليج

وجاء في نص البرقية:

تحية اعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ، و بعد

اسمحوا لي بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنين من الله أن ينعم على مصرنا الغالية وشعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل قيادتكم الرشيدة.

متمنين لسيادتكم دوام الصحة وموفورها، وأن يعينكم الله على ما أقامكم فيه، وأن يحفظ الله خطاكم، ويكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح. حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً، وكل عام وسيادتكم بخير ،،

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

وبعث له برقية تهنئة، جاء نصها كالتالي:

"مع إشراقة عام ميلادى جديد، يشرفنى أن أبعث إليكم فخامة الرئيس، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، سائلين العلى القدير أن تبلغ مصر بقيادتكم الواعية المستنيرة أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان".

وأضاف جبالي: "عاماً جديداً نستقبله معكم، ونحن مفعمون بالأمل، عازمون على مواصلة العمل، واثقون مؤيدون من رب العباد".

وتابع رئيس مجلس النواب: "لقد راهنتم-يا سيادة الرئيس- منذ اليوم الأول لتوليكم المسئولية على وعى جميع المصريين الذين قدموا دعمهم لكم بكل ما لديهم من أرصدة الحب والوفاء، وكل ما لديكم من أرصدة النجاحات والإنجازات التى وجدوها تتحقق فى سنوات هى بمقياس الزمن قليلة، فقالوا نعم لمئات المشروعات التى فاقت القدرة على الملاحقة والإحصاء".

وأضاف جبالي: " تلك المشروعات التى افترشت ربوع بلادنا وصحاريها، وبث الحياة فى مناطق غابت عنها التنمية والتطوير طويلاً...مشروعات وإنجازات تحتاج إلى عشرات السنوات فى عمر الأمم."

واختتم رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة، قائلاً :"لقد استردت مصر -يا سيادة الرئيس- بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الإقليمية والدولية، فامض راضياً بما قدمت، تريدون وجه الله والوطن."