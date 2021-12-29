/669082/علي-الألفي-أنا-ضد-أغاني-المهرجانات-ليس بها-محتوى-فيديو

حل المطرب علي الألفي ضيفًا على برنامج من مصر، وأكد خلال لقاءه أنه ضد أغاني المهرجانات المنتشرة حاليًا لأن ليس بها كلمات، مشيرًا إلى أن المهرجانات ما هي إلا صوت مزيكا ولكنها ليس بها محتوى.

دوت الخليج

علي الألفي يتحدث عن أغاني المهرجانات

وحرص علي الألفي خلال لقاءه في برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة CBC، بتوجيه رسالة إلى نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وأكد أن أزمة النقابة مع مطربي المهرجانات أفادتهم أكثر وسببت انتشارًا أكبر لهم.

واقترح علي الألفي في البرنامج حلًا وهو تقديم حفلات للمطربين الجدد وتعريف الجمهور بهم إسوة بحفلات ليالي التلفزيون وهذا سيجعل الناس ترى "الحلو وتعرف الفرق".

واستكمل المطرب علي الألفي حديثه وقال أن الأغاني الفجة تظهر بشكل أسرع لأن الناس تعودت على الجيد أما الأعمال السيئة "بتخض"، ولهذا البعض يعتمد على عنصر الصدمة وهناك من يدفع المال ليقال اسمهم في نهاية أغاني المهرجانات، مشيرًا إلى أن "الناس بتشيّر الوحش أكتر فيتشهر أكتر".

رأى علي الألفي أن هناك من يتجه لعمل تتر المسلسلات من أغاني مهرجانات رغم أنها لا تمثل العمل في شئ على عكس الماضي حين كان التتر مقتبسًا عن قصة وأحداث المسلسل، كاشفًا أنه أخذ قرارًا في 2018 باعتزال الغناء ولكن حين تراجع عن قراره حدثت جائحة كورونا.

موعد برنامج من مصر

برنامج من مصر يذاع من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.