/669084/بعد-تعادل-ليفربول-تعرف-على-ترتيب-الدوري-الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي الإنجليزي أمس الثلاثاء فوزاً هاما على حساب ليفربول بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري الإنجليزي.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ت رتيب الدوري الإنجليزي:

1- مانشستر سيتي 47نقطة، من أصل 19 مباراة.

2- ليفربول 41 نقطة، من أصل 19 مباراة.

3- تشيلسي 41 نقطة، من أصل 19 مباراة.

4- آرسنال 35 نقطة، من أصل 19 مباراة.

5- وست هام 31 نقطة، من أصل 19 مباراة.

6- توتنهام 30 نقطة، من أصل 17 مباراة

7-مانشستر يونايتد 28 نقطة من أصل 17 مباراة

8- وولفرهامبتون 25 نقطة من اصل 18 مباراة.

9-ليستر سيتي 25 نقطة، من اصل 18 مباراة

10- كريستال بالاس 23 نقطة من اصل 19 مباراة.

11-برايتون 23 نقطة، من أصل 17 مباراة

12- أستون فيلا 22 نقطة من اصل 18 مباراة.

13- ساوثهامبتون 21 نقطة، من اصل 19 مباراة.

14-برينتفورد 20 نقطة من اصل 17 مباراة خاضها الفريق.

15- إيفرتون 19 نقطة من أصل 17 مباراة.

16- ليدز 16 نقطة، من أصل 18 مباراة.

17- واتفورد 13 نقطة، من أصل 16 مباراة.

18- بيرنلي 11 نقطة، من أصل 15 مباراة.

19- نيوكاسل 10 نقاط، من أصل 18 مباراة.

20- نوريتش سيتي 10 نقاط، من أصل 19 مباراة.

وفاجئ ليستر سيتي أصحاب الأرض الجميع، وحققوا نتيجة جيدة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي بسداسية مقابل ثلاثة.

وأحرز لوكمان هدف اللقاء الوحيد مع مطلع الدقيقة 56 وكان محمد صلاح قد أضاع ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول.

وتألق كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي خلال مجريات اللقاء وتصدى لأكثر من هدف محقق وحاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد ليفربول عند 41 نقطة بالمركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

أما فريق ليستر سيتي فقد وصل للنقطة 25 وبالمركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول للمباراة القادمة أمام تشيلسي في لقاء هام وصعب للغاية على رفاق محمد صلاح، ولم يفز الفريق في آخر مبارتين على التاولي وحصد نقطة واحدة.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.

بدلاء ليفربول أمام ليستر سيتي

كيليهر، كوناتي، ميلنر، كيتا، فيرمينو، جوميز، جونز، بييك، ويليامز.