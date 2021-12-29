خلال 7 سنوات.. «التنمية المحلية» تنفذ مشروعات بـ225 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وفى إطار جهود الدولة بذلت وزارة التنمية المحلية المزيد من الجهود فى كل المحافظات، لتوفير فرص عمل وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لدعم الشباب والمرأة المعيلة، فضلا عن اهتمام الوزارة غير المسبوق بمحافظات الصعيد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء منازل للمواطنين وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع للصرف الصحى ورصف الطرق وغيرها من المشروعات التى بلغت تكلفتها 225 مليار جنيه، من أجل الاهتمام فى المقام الأول بالمواطن المصرى.

ومن أبرز البرامج التى قامت الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع المحافظات - وفق ما جاء فى كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كبارى سيارات/مشاة، والذى تضمن 10 آلاف عملية تم ومخطط تنفيذها بتكلفة 55 مليار جنيه، منها 7200 عملية تم تنفيذها بتكلفة 50 مليار جنيه و2800 عملية مخطط تنفيذها بتكلفة 5 مليارات جنيه.

أما المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فقد استهدفت (المرحلة التمهيدية منها) 143 تجمعا ريفيا تم تطويره بتكلفة 3.5 مليار جنيه وتوفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل من مشروعات المبادرة، والتى شملت رفع كفاءة وتطوير16 ألف منزل وتطوير 51 وحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وإنشاء 1100 فصل تستوعب أكثر من 44 ألف تلميذ، فضلا عن تحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة فى 125 تجمعا ريفيا ورصف 188 كم طرق.

وفيما يتعلق ببرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية، تم تنفيذ 2591 مشروعا فى 208 قرى بتكلفة 10.5 مليار جنيه.

واستحوذ الصعيد على اهتمامات برنامج التنمية المحلية، حيث شمل برنامج تطوير الصعيد 4.7 ألف عملية تم ومخطط تنفيذها بتكلفة 13.9 مليار جنيه، منها 3145 عملية تم تنفيذها بتكلفة 6.5 مليار جنيه و1556 عملية مخطط تنفيذها بتكلفة 7.4 مليار جنيه.

وبشأن برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة والبنية الأساسية لمنظومة النظافة، فقد شمل 6.9 ألف عملية تم ومخطط تنفيذها بتكلفة 40.6 مليار جنيه، منها 6296 عملية تم تنفيذها بتكلفة 35.5 مليار جنيه و492 مخطط تنفيذها بتكلفة 5.1 مليار جنيه.

وبحسب ما جاء بالكتاب، فقد ضم برنامج "مشروعك" 217 ألف مشروع تم ومخطط تمويله بتكلفة 38.5 مليار جنيه، منه 172 ألف مشروع تم تمويله بتكلفة 18.5 مليار جنيه و45 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر بتكلفة 20 مليار جنيه، أما برنامج توفير القروض الميسرة من صندوق التنمية المحلية فشمل 23 ألف مشروع تم تمويله بتكلفة 198 مليون جنيه ووفر نحو 24 ألف فرصة عمل.

وعن برنامج تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، فقد تضمن 184 مشروعا تم ومخطط تنفيذه بتكلفة 3.5 مليار جنيه، منه 37 مشروعا تم تنفيذه بتكلفة 1.25 مليار جنيه، و147 مشروعا مخطط تنفيذه بتكلفة 2.25 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة فقد تم تنفيذ 48 مشروعا بتكلفة 225 مليون جنيه، والذى وفر 15 ألف فرصة عمل.

وبشأن مشروع توفير (الطاقة الكهربائية / كشافات الإنارة الموفرة) فقد تضمن 3 ملايين كشاف تم ومخطط تركيبه بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وهو ما وفر 7 مليارات جنيه من فاتورة استهلاك الشوارع، واستفاد منه نحو 15 مليون مواطن.

ووفق كتاب الإنجازات قام برنامج مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بـ 465 عملية تم ومخطط تنفيذها بتكلفة 3.8 مليار جنيه، منها 372 عملية تم تنفيذها بتكلفة 3.5 مليار جنيه، و93 عملية مخطط تنفيذها بتكلفة 254 مليون جنيه.

ومن بين المشروعات التى نفذتها الوزارة بالمحافظات برنامج تدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور وحماية المناطق الأثرية والذى تضمن 1996 عملية تم ومخطط تنفيذها بتكلفة 9.8 مليار جنيه، منها 1450 عملية تم تنفيذها بتكلفة 7 مليارات جنيه، و546 عملية مخطط تنفيذها بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

وعن تطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، أوضح الكتاب أنها شملت تدعيم الهيئتين بالأتوبيسات الجديدة ورفع كفاءة عربات الترام والتى بلغت تكلفتها 10.7 مليار جنيه.

وبشأن تنمية شمال سيناء (مساهمات الصندوق السعودى للتنمية) تم تنفيذ مشروعين بقيمة إجمالية 108.23 مليون دولار ومشروعات رصف طرق بأطوال 120 كم.

وقامت الوزارة بحل مشاكل مشروعات متعثرة، منها 316 مشروعا تم تنفيذه بتكلفة 10 مليارات جنيه، وفرت 55 ألف فرصة عمل، وجار حل مشروعات متعثرة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وبخصوص مشروعات برنامج الإدارة المحلية ومدارس ووحدات مشروعات المياه والصرف الصحى وتدخلات التضامن الاجتماعى والتنمية الاقتصادية، فتم ومخطط تنفيذ 81.4 ألف مشروع بتكلفة 12.6 مليار جنيه، منها 81.4 ألف مشروع تم تنفيذه بتكلفة 12.3 مليار جنيه و93 مشروعا مخطط تنفيذهم بتكلفة 0.3 مليار جنيه.

كما أوضح الكتاب أن من بين البرامج التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع المحافظات برامج المخططات التفصيلية ونقاط الحيز العمرانى للقرى والمدن، والتى شملت 4 آلاف مخطط تفصيلى وتحديد الحدود الخارجية بتكلفة 300 مليون جنيه.

وعن برامج تطوير الأسواق العشوائية فقد شمل 300 سوق عشوائى تم، ومخطط تنفيذه بتكلفة 0.8 مليار جنيه، ووفر 150 ألف فرصة عمل.

وبخصوص برامج تطوير المواقف وساحات انتظار المركبات فضمت 3 آلاف موقف وساحة انتظار مركبات بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وفر نحو 650 ألف فرصة عمل.