وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بالعام الميلادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى برقية وزير الداخلية:

"مع حلول العام الميلادى الجديد يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصــدق التهــانى مقرونــة بأطــيب الأمنيــات بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، سيادة الرئيس إننا إذ نستقبل العام الميلادى الجديد بكل الإيمان واليقين فى مستقبل مشرق حافل بالبناء والنماء لنجدد العهد بكل ثقة واعتزاز فى دعم مناخ الأمن ومسيرة التنمية التى أثمرت نتائجها على امتداد ربوع الوطن وأرجائه، سائلين المولى العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم وأن يُسدد خطاكم للوفاء بمسؤولياتكم الوطنية وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم وازدهار، وكل عام وسيادتكم بخير".

وفى سياق متصل، بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء، عن أخلص التهانى القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسى، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفى برقيته، جدد الدكتور مصطفى مدبولى العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق للشعب المصرى العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار.