عاجل- قرار جديد من السياحة بشأن إنشاء شركات (مستند)

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير السياحة والآثار أن هذا القرار يطبق اعتبارا من تاريخ نهاية سريان القرارا الوزارى رقم 8 لسنة 2021، وأن ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وقرار وزير السياحة والآثار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وعلى قرارا رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وعلى قرار وزير السياحة رقم 58 لسنة 2019 بتاريخ 28 يناير 2019 بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 8 لسنة 2021 بتاريخ 10 يناير 2021 ، وعلى مذكرة مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة رقم 56 المؤرخة 8 ديسمبر 2021 بتاريخ 15 ديسمبر 2021، وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية بكتابه رقم 1929 بتاريخ 21 ديسمبر 2021.