صحة الشرقية توقع الكشف الطبى على 2000 مريض.. خلال يومين

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الصحة فى الشرقية قافلة طبية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية العواسجة التابعة لمركز ومدينة ههيا، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة".





اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن".. كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

ووقعت القافلة، خلال اليومين، الكشف الطبى المجانى على 2050 مريض من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 8 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدى، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.