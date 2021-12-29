زيادة متوقعة.. أسعار العمرة 2022

أسعار العمرة 2022، يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية عن التكاليف المادية التي يمكن دفعها من أجل عمل عمرة فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية.
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أسعار العمرة 2022.. زيادة متوقعة
وشغل محرك البحث جوجل العديد من الاستفسارات بشأن أسعار العمرة والتى تشمل أيضًا تذاكر الطيران وتكاليف الحج التى من المؤكد أنها تأثرت أيضًا بانتشار فيروس كورونا.
أسعار وشروط أداء العمرة
هذا وكانت المملكة العربية السعودية، قد حددت فى وقت لاحق عددًا من الشروط اللازم توافرها من أجل أداء العمرة التى تعتبر سنة على كل المسلمين.
وكانت خلال الأيام القليلة الماضية، قد شهدت وسائل الإعلام العديد من الأنباء التى ترددت بشأن ارتفاع أسعار العمرة فى الوقت الحالي، والتى وصل لـ 60 ألف جنيه فقط للمسافرين.
تعرف على أسعار وشروط أداء العمرة
كما حددت وزارة الحج والعمرة العديد من الضوابط الخاصة برحلات العمرة هذا العام، والتى منها أولًا الحصول على جرعتي لقاح كورونا، كما أن أيام الحجر ستكون 3 أيام، وذلك بعد 48 ساعة من الحجر المؤسسسي حيث يتم تقديم شهادة فحص مخبري pcr سلبية.
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أما بالنسبة للمخالفين للحجر المؤسسي بالسعودية، فإنه سوف يتعرض لغرامة مالية قدرها تصل لـ 200 ألف ريال، كما سيتعرض أيضًا للسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معًا.
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