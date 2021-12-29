/669092/حركة-تغييرات-موسعة-في-اقتصادية-قناة-السويس-تعرف-عليها

شهدت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حركة تغييرات موسعة ، اليوم الأربعاء، حيث أجرى الفريق أسامة ربيع حركة تغييرات بين مديري الادارات ويرصد دوت الخليج التفاصيل . تم تجديد الثقة لكل من يحيي المحجوب عضو مجلس الادارة ومدير الرئاسة ، و ابراهيم بشارة مديرا للادارة المالية، والمهندس احمد فريد مديرا للادارة الهندسية ، المهندس محمد عبد المنعم لادارة التموين، المهندس مصطفى قناوي رئيسا للكراكات، المهندس محمد احمد حجازي مديرا لادارة الانفاق والكباري.

و تم تعيين محمد ابو الخير مديرا لإدارة التحركات بدلا من المهندس عصام مصطفى، و نبيل زيدان مديرا لادارة الشركات بدلا من عادل شبراوي السيد.

حركة تغييرات موسعة في اقتصادية قناة السويس.. تعرف عليها

كما تم اختيار محمد غريب مديرا لادارة الاشغال خلفا عن المهندس محمد عبد العظيم الموافي، والسيد ابو الفتوح لادارة التخطيط خلفا للمهندس جمال ابو الخير، وياسر النشنجي لادارة الاتصالات ونظم المعلومات خلفا عن المهندس هشام محمود ابو الحسن، وحسن الفقي لادارة شئون العاملين خلفا عن المهندس حمدي احمد رضوان، و احمد صالح مديرا لادارة الخدمات بدلا من المهندس محمد هشام حسن، و عبد العزيز فرحات مديرا للادارة القانونية يدلا من نبيل زيدان، و لادارة الترسانات عبد الخالق خلفا عن المهندس اشرف حسن ابراهيم.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي هيئة حكومية أنشأت وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت اسم قبل تغيير اسمها إلى الاسم الحالي، وعين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015 لتتولى إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.

وتتكون المنطقة الإقتصادية لقناة السويس من ثلاث موانى رئيسية هى " ميناء بورسعيد، و ميناء العريش، و ميناء شرق بورسعيد ( شرق التفريعة سابقاً ) وهناك إستثمارات للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أولاً :- المشروعات الجارية، ميناء بورسعيد جاري أعمال تطوي أرصفة الحاويات والمتعددة بطول 950 متر للوصول لعمق 15.5 متر،و تم إعادة تأهيل رصيف الركاب السياحي رقم 1وجاري طرح مشروع إنشاء ساحة إنتظار الشاحنات بالمدخل الجنوبي لبورسعيد، و جاري إعداد كراسة الشروط لطرح منظومة الإدارة الإكترونية للميناء، اما ميناء شرق بورسعيد، و جاري إنشاء محطة محولات سعة 125.2 ميجا . ف . أ جهد 220/22/22 ك . ف من النوع المفروم GIS و جارى توريد وتركيب مهمات الإتصالات الخاصة بمحطة المحولات.

و جارى إنشاء شبكة الهوائيات الخاصة بمحطة المحولات، و جاري إنشاء ساحة إنتظار الشاحنات الأولي بالميناء، و جاري أعمال زيادة طاقة محطة المعالجة لتصل الي 500 متر مكعب / يوم ، و إنشاء السور الجنوبي للميناء ( جاري البت ).

اما ميناء العريش البحري فجاري أعمال تطوير ميناء العريش البحري بمعرفة القوات البحرية، و تكريك السطح المائي للميناء للوصول للأعمال التصميمية.