مصرع تلميذ صدمته سيارة في سوهاج

صدمت سيارة نصف نقل تلميذ يبلغ من العمر 12 عام، يقطن بدائرة مركز سوهاج، وأصيب بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالأذن وتم نقلة الي مستشفى سوهاج العام بقسم العظام وأثناء تقديم الاسعافات الاولية له توفى وتم ايداع الجثة بمستشفى سوهاج العامويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – ساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من اللواء محمد زين – مدير مباحث سوهاج، يفيد بوفاة تلميذ أثناء الاسعافات الاولية داخل مستشفى سوهاج العام نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل بة بناحية مركز سوهاج.

انتقل رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين وصول الطفل " احمد ع م س " 12 عام تلميذ ويقيم دائرة مركز سوهاج مصاباً بكسر إلى مستشفى سوهاج العام بعظام الجمجمة ونزيف بالأذن "وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، ادعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده المدعو "عماد م س" 41 عام عامل ويقيم بذات الناحية افاد بأنه أثناء سير نجله المذكور بذات الناحية اصطدمت به سيارة نصف نقل قيادة المدعو "ناجح ع م ع " 41 عام سائق ويقيم دائرة مركز أخميم مما أدي لإصابته التي أودت بحياته وأتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله ونفي الشبهة الجنائية، وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

على جانب اخر نشبت مشاجرة بدائرة قسم طهطا شمال سوهاج نتيجة خلافات الجيرة بين 5افراد استخدم فيها الاسلحة البيضاء ونتج عن المشاجرة اصابات تم نقلها الى مستشفى سوهاج الجامعي.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير امن سوهاج اخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء.

انتقل على الفور الرائد محمد جادالله رئيس وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، ومعاونيه كل من النقيب محمد صفوت و النقيب عبدالله مطاوع، والفريق المعاون لهم وتم ضبط طرفي المشاجرة.

وتبين أنها بين كل من طرف أول كل من" محمد ع خ ا " 32 عام عامل مصاباً بجروح متفرقة بفروة الرأس، و"حسين ع خ " 24 عام عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم ، ووالدهما المدعو" عبد الرحيم خ ا ع " 60 عام عامل.

وبين طرف ثان كل من" محمود م ش ع" 33 عام نجار مصاباً بجروح شبه نافذ بالصدر وجروح وسحجات بالعضد الأيسر والساعد الأيمن، و شقيقه " أحمد م ش ع " 27 عام عامل مصاباً بجروح قطعية متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، والطرفان يقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منها علي الأخر بالضرب وأتهم الطرف الثاني الطرف الأول بالتعدي عليهما بسلاح أبيض "سنجه " تم ضبطها "وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة وتحرير محضر بالواقعة .