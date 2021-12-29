خالد منتصر: عدم تهنئة المسيحيين بـ«عيد الميلاد المجيد» يفتح باب فتن طائفية

/669099/خالد-منتصر عدم-تهنئة-المسيحيين-بـعيد-الميلاد-المجيد يفتح-باب-فتن-طائفية

علق الدكتور خالد منتصر، عن مسألة الاحتفال برأس السنة الميلادية، وما يتصل بتقديم التهنئة للأخوة المسيحين رادًا عن الأقاويل التى ترددت بشأن ذلك.

دوت الخليج

خالد منتصر: عدم تهنئة المسيحيين يفتح باب فتن طائفية

وقال الدكتور خالد منتصر، الكاتب الصحفي لـ دوت الخليج:" ما دمنا نعيش فى دولة مدنية حديثة، تفصل بين الدين والسياسية، فلابد أن نتعامل كمواطنين طبقًا لمبدء المواطنة وهو عمود أساسي من أعمدة الدولة الحديثة، التى تقوم على المواطنة واحترام القانون وأن الكفاءة هى التى تحكم وليس الدين أو الجنس أو العرق".

الإعلامي خالد منتصر معلقًا على الاحتفال بالكريسماس

وتابع الكاتب الصحفي خالد منتصر، خلال حديثه لـ دوت الخليج، قائلًا:" عندما أهنئ جاري لا أناقش عقيدة أو تفاصيل عقيدة، ولكن انطلاقًا من كونه مواطن وله كامل الأهلية والاحتفال بما يراه مناسبًا له، أهنئه كمواطن ولا أناقشه فى تفاصيل عقيدته ولماذا اختار لأن جميع الأديان بها جزء غيبي لا يخضع لمناقشات عقائدية".

واستكمل الكاتب الصحفي، الدكتور خالد منتصر:" عدم التهنئة يفتح باب فتن طائفية لأن الاعتماد على مناقشات العقائد حتى لا أهنئ جاري، هذه مسألة فى منتهى الخطورة".

هذا وبحلول الساعة الثانية عشر، مساء الجمعة، سيبدأ العام الميلادي الجديد، والذى يعد من أكثر أيام العطلات في العالم.