/669089/النائبة-سميرة-الجزار-تتقدم-باقتراح-برغبة-لبناء-مدرسة-فنية-تجارية-وصناعية-في-سرس-الليان

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، بشأن الاستجابة لمطلب أهالي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية ببناء مدرسة فنية (تجاري وصناعي) لتفيد أهل المدينة والمدن المجاورة، في إطار سياسة الدولة للتوسع فى التعليم الفنى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم سميرة الجزار باقتراح لبناء مدرسة فنية تجارية وصناعية في سرس الليان

مدرسة فني بسرس الليان

وأشارت النائبة سميرة الجزار إلى أن مدينة سرس الليان التى تقع بين مركزى الباجور ومنوف بمحافظة المنوفية، يبلغ عدد سكانها 60 ألف نسمة وكان بها مركز تدريب مهنى للتشييد والبناء على مساحة 10500 متر مربع، وله مدخلين على شارع 26 يوليو طريق سرس الليان سروهيت وشارع الشهيد هشام قنديل، وهذه المساحة خاوية الآن ولم تستغل، وتم نقل ملكيتها إلى وزارة التربية والتعليم.

وأضافت النائبة: بما أن مدينة سرس الليان لا يوجد بها أى مجال للتعليم الفنى سوى وجود مدرسة للتعليم التجارى فترة مسائية فقط ملحقة على مبنى ثانوى عام وليس لها مبنى خاص بها فلذلك الأهالى فى حاجة ماسة للمدرسة.

وتابعت: أطالب بالموافقة على الإقتراح وإستخدام هذا الموقع لبناء مدرسة فنية تجارى وصناعى تفيد أهل المدينة والمدن المجاورة خاصة أن سياسة الدولة هى التوسع فى التعليم الفني.