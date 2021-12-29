/669091/تعرف-على-موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-فى-الدوري-المصري

يدخل نادي الزمالك مباراته القادمة بعد التوقف الدولي أمام نظيرة سموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وحتي الأن لم تحديد موعد المواجهة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 19 نقطة من اصل 8 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق سموحة فى المركز السادس برصيد 12 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها الفريق.

الزمالك يحصد الدوري

ونجح الزمالك من التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز للنسخة الأخيرة، على حساب النادي الأهلي بفارق 6 نقاط، ليدخل بطولة دوري أبطال أفريقيا وهو حامل اللقب.

الزمالك وصيف البطولة

ويدخل الزمالك نسخة 2021 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بكل قوة في محاولة تحقيق البطولة، بعد ضياع نسخة 2019 امام الأهلي، والتي خسر فيها فريق مئة عقبة بثنائة مقابل هدف.

ونجح الزمالك من تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا خمسة نسخ، والتتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي بأربع نسخ، لياتي خلف النادي الأهلي صاحب العشرة ألقاب.

ويدخل الزمالك النسخة الحالية في محاولة تحقيق البطولة بكل قوته، بعد فشل الفريق في تحقيقها بنسخة 2016 أمام ماميلو صن داونز، وأمام النادي الأهلي 2019.

قرعة الكونفدرالية موسم 2021

المجموعة الأولى: الأهلي "ليبيا" - زاناكو "زامبيا" - الصفاقسي "تونس" - بيراميدز "مصر".

المجموعة الثانية: الاتحاد "ليبيا" - شبيبة الساورة "الجزائر" - أورلاندو بايرتس "جنوب إفريقيا" – "شبيبة القبائل "الجزائر" أو ريال ليوباردز "إي سواتيني".

المجموعة الثالثة: أوتوهو "الكونغو" - المصري "مصر" - القطن "الكاميرون" - مازيمبي "الكونغو الديمقراطية".

المجموعة الرابعة: الحرس الوطني "النيجر" - أسيك أبيدجان "كوت ديفوار" - سيمبا "تنزانيا" - نهضة بركان "المغرب".

موسيماني عن مجموعة الزمالك

أشار: "الزمالك يحظى بفرصة جيدة للعبور للدور التالي، وأعتقد أن أحد الفرق الأنجولية سيقصي الآخر".

واختتم: "أتوقع تأهل الأهلي والزمالك وصن داونز والترجي والنجم الساحلي والوداد والرجاء إلى ربع النهائي، هذه الفرق تتأهل دائما لدور الـ8 وأعتقد أن توقعاتي ستكون صحيحة بنسبة 80% على الأقل".