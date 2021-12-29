/669093/القبض-على-٥-أشخاص-لحوزتهم--أسلحة-نارية-ومواد-مخدرة-بالمنوفية

قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بضبط 4 أشخاص، حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم بندقية آلية- فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول.

دوت الخليج و اعترفوا بعد مواجهتهم بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح لحماية نشاطهم الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفين للاتصال بعملائهم. كما تم ضبط تم ضبط مقيم بدائرة قسم شرطة منوف، وبحوزته (فرد محلى – طلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

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