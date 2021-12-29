/669094/حسين-لبيب-يرد-على-أزمة-شيكابالا-ويفجر-مفاجأة-للاعب

أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة السابقة بنادي الزمالك، أنه يرفض الرد على بيان محمود شيكابالا لاعب الفريق والذي تم الإعلان عنه أمس الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف حسين لبيب خلال مداخلة تليفونية عبر راديو أون سبورت" "ندرس حاليا البيان الذي قام بإعلانة شيكابالا لاعب الزمالك والرد عليه أمام الرأي العام كما أشيع الأمر سريعا".

وزاد "هناك حملة ممنهجة من بعض الأشخاص للتجريح في اللجنة السابقة لنادي الزمالك، وارفض هذا الأمر، وسيكون هناك إجتماع مع اللجنة للرد على كل هذه الأمور".

وأكمل "لم نفتعل اي أزمات داخل نادي الزمالك ورحلنا في هدوء تام والجميع شاهد ذلك، ويتم تداول بعض الأخبار غير الصحيحة والتي تخص وقت تواجد اللجنة سنقوم بالرد عليها قريبا".

وتابع "لم أعد بترشحي على انتخابات نادي الزمالك، وكنا نريد فقط إنهاء الفترة الخاصة بنا في نادي الزمالك بكل هدوء".

واختتم "مش عارف أرد أقول أي على بيان شيكابالا، ولكن الجميع كان شاهداً على نجاح اللجنة خلال الفترة التي قضيناها ولم نفتعل أي أزمات نهائياً".

حسين السيد يهاجم شيكابالا: «عقدك تم توقيعه من سنة لم تتذكر غير الأن»

تحدث حسين السيد المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك، حول بيان شيكابالا الذي أصدره حول تغير بنود عقد الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفيزيونية: "وقعت عقدين في فترة اللواء عماد عبد العزيز مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعييني عضو في لجنة حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".

وأكمل: "شيكابالا وقع في البداية على بياض في ديسمبر العام الماضي، لكن بعدما استلمنا النادي في شهر مايو الماضي، كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وأختتم قائلاً: "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من هذه اللحظة، هل لم تعرف بنود عقدك أو تتذكر إلا الآن؟”.

وخرج شيكابالا ببيان يتسائل فيه حول تغير بنود عقده الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز، ويتهم فيها لجنة حسين لبيب السابقة بتسببها في ذلك الأمر.