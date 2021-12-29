/669095/ادم-الشرقاوي-بيج-زي-ضيف-منى-الشاذلي-في-معكم-تعرف-على-الموعد

يحل الفنان ادم الشرقاوي الشهير بشخصية "بيج زي"، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، برفقة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

دوت الخليج

موعد حلقة ادم الشرقاوي مع منى الشاذلي

حلقة ادم الشرقاوي مع منى الشاذلي تعرض غدًا الخميس الموافق 30 ديسمبر من برنامج معكم منى الشاذلي، على قناة CBC، في تمام الساعة التاسعة مساء.

الوزيرة نبيلة مكرم في معكم منى الشاذلي

تتحدث الوزيرة خلال اللقاء عن مبادرة "اتكلم عربي"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وتكشف جهود الوزارة التي قامت بها من أجل رصد أبناء الجاليات المصرية في الخارج في محاولة لربطهم ببلدهم مصر وإتقان اللغة العربية.

كما تكشف الوزيرة أحد أبرز المواقف الإنسانية التي تعرضت لها عندما كانت تعمل في السفارة المصرية بروما.

مبادرة اتكلم عربي

وفي فقرة لاحقة؛ تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الفنان الشاب آدم الشرقاوي، والذي شارك الوزيرة الحوار، وتحدث عن دوره في مبادرة "اتكلم عربي". كما تحدث عن دوره في مسلسل "لعبة نيوتن" وقصة هجرته مع أسرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.