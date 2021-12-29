/669100/آخرها-لـ-هاني-شاكر-ننشر-اعتذارات-حمو-بيكا-التي-لا-تنتهي

تعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة. ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل خلافات حمو بيكا مع النقابة وإعتذاراته لها ونعرض ذلك خلال السطور القادمة.

إعتذار حمو بيكا للنقابة

قدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبنا من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحتة الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل أعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمني تقبل أعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يعتذر فيها حمو بيكا إلي نقابة المهن الموسيقي، حيث أن له تاريخ كامل من الإعتذارات للنقابة ونعرضها لكم فيما يأتي.

إعتذارات أخري لحمو بيكا

حيث أبدي حمو بيكا مطرب المهرجانات الشعبية خلال الفترة السابقة أسفة وأعتذاره عن إساءته لنقابة المهن الموسيقية وأعضائها، وقد جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له من خلال برنامج "التاسعة" الذي يذاع عبر قناة مصر الأولى والذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الإبراشي.

وقال " حمو بيكا" خلال المداخلة "سامحوني مرة واحدة ومش طالب أي حاجة غير تتكلموا عني كلمة حلوة ونفسي أفرح مرة في حياتييوم فرحتي قعدت 7 ساعات في مشاكل".

وأضاف أنه عانى كثيرا في مشواره، وأن سبب إعتذاره للفنان هاني شاكر وأعضاء نقابة المهن الموسيقية جاء بسبب رغبته في تقديم هذا الاعتذار لفنان كبير، وأنه لم يقصد مطلقا الإساءة في إحدى مقاطع الفيديو الذي كان قد أعلن من خلاله سابقاً أنه يريد الغناء والحصول على التصريحات اللازمة من نقابة المهن الموسيقية.

وأردف أنه يتمنى أن تتقبل النقابة اعتذاره، وأنه يناشد أعضاء النقابة بأن ينصحوه، وأن والدته كانت تنوي الذهاب معه لنقابة المهن الموسيقية لتقديم الاعتذار.

وتابع: "أنا مش بلطجي، وبقدم اعتذار للمجتمع كله على قيادة سيارتي الجديدة بدون لوحات" وأشارإلى أنه لا يتعمد مطلقاً أن يسيئ لأي شخص، ويعمل منذ 10 سنوات في مجال الغناء، وقابل حرب شرسة منذ 4 سنوات، ويتمنى أن تنتهي هذه الحرب".

مضيفاً إلى أنه لم يتقابل مع أي من أعضاء النقابة، حيث سجل الفيديو ثم غادر النقابة، كما أضاف لافتاً إلى أنه يحمل شهادة محو أمية وأنه يدرس حالياً السلم الموسيقي حتى يتمكن من دخول اختبارات النقابة.

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نقيب المهن الموسيقية يقبل أعتذار حمو بيكا

و بعد هذا الأعتذار قبلت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب هاني شاكر اعتذار مطرب المهرجانات حمو بيكا في أزمة اقتحامه النقابة.

وأصدرت النقابة بيانا رسميا قالت فيه : “في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق وقد قبل السيد النقيب وأعضاء المجلس الاعتذار”.

ولكن مع كم التجاوزات من حمو بيكا وكثرة إعتذاراته هل ستقبل نقابة المهن الموسيقية إعتذاره مرة أخري أم لا.