دوت الخليج يكشف غياب عمرو السولية عن التمرين: يُجري عملية جراحية الآن

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علم موقع دوت الخليج، إجراء كابتن المنتخب المصري والنادي الأهلي، عمرو السولية، إجراء عملية جراحية فى إحدى المستشفيات الكبرى بمنطقة المهندسين.
دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية ما جاء بشأن إجراء كابتن المنتخب المصري، ولاعب النادي الأهلي عمرو السولية إجراء عملية جراحية.
عمرو السولية يجري عملية جراحية
وفى ساعة متأخرة أمس، عانى اللاعب عمرو السولية من وجود كيس دهني بمنطقة الوجه «خلف الأذن»، وكان برفقته زوجته حيث تم إجراء العملية فى تمام العاشرة مساءًا.
ووصل عدد من ممثلي النادي الأهلي إلى المستشفى بالمهندسين للإطمئنان على صحة اللاعب عمرو السولية، لاعب النادي.
وبعد ساعات من وصوله المستشفى، خرج صباح اليوم، اللاعب عمرو السولية من المتستشفى وذلك بعد إجراء العملية الجراحية.
عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، كان ضيفًا منذ أيام مع أحمد حسام ميدو، ومحمد بركات، وتحدث عن العديد من الأمور وما يتعلق بإمكانية احترافه إلى الخارج.
خروج لاعب النادي الأهلي عمرو السولية من المستشفى
هذا وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلى قد انتهت مبارته الأخيرة مع نادي «فيوتشر» بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف.
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