الصحة: ضبط وإعدام 353 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 352 طنًا و985 كيلو جرام أغذية متنوعة، و19 ألفًا و929 لترًا من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة من 1 ديسمبر الجارى وحتى أمس الموافق 28 ديسمبر، بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الميلادى الجديد.





وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، استمرار الحملات الدورية المكثفة التى تشنها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وضمان حصولهم على غذاء آمن وصحى.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى، أنه تم المرور على 13 ألفًا و174 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، مشيرًا إلى إعدام 215 طنًا و297 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و14 ألفًا و663 لترًا من العصائر والمياه المعبأة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأضاف عيد أنه تم ضبط 137 طنًا و688 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة 5 آلاف و266 لترًا من العصائر والمياه المعبأة للشك فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، إذ تم سحب 42 ألفًا و36 عينة من المواد الخام للأغذية المتنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت إلى تحرير 9 آلاف و581 محضر حيال المخالفات التى تم رصدها خلال المرور طبقًا للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة فى هذا الشأن، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.