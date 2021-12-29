وزير الداخلية يهنئ رئيسى «النواب والشيوخ» بالعام الميلادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى برقية وزير الداخلية:

"بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلس النواب عن أصـدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد، إننا نستقبل عاما جديدا يحمل بعون الله لوطننا الحبيب مزيدا من البناء والتنمية فى ملحمة من العطاء والإنجاز غير المحدود من أجل ترسيخ مكانته بين الأمم، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عـــام وأنتم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وجاء بها:

"بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلس الشيوخ عن أصــدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد، إننا نبدأ عاماً جديداً بكل الثقة والرجاء فى مسيرة إنجاز وعطاء تحمل لمصرنا الغالية أملا وعملا مخلصا يستلهم القيم الشامخة والمبادىء الراسخة فى وجدان الشعب وضمير الأمة من أجل مستقبل أفضل مُشرق بإذن الله، وكل عام وسيادتكم بخير".