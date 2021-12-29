اجتماع لبحث التعاون الاقتصادى: علاقات استراتيجية بين مصر وروسيا

وقال السفير نزيه النجارى، إن الاجتماع تناول بحث التطورات الخاصة بتنفيذ مشروعات المنطقة الصناعية الروسية، ومحطة الضبعة النووية، وتصنيع وتوريد 1300 عربة قطار، فضلاً عن مناقشة فرص التعاون المصرى الروسى فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصًا التجارة والصناعات الدوائية وتصنيع السيارات والنقل البحرى والجوى، وكذلك الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر كدولة ضيف فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، والذى تستضيفه روسيا فى شهر يونيو المقبل.
أضاف السفير المصرى أن الجانبين أشادا خلال الاجتماع بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون الاقتصادى التى تجمع مصر وروسيا، والذى يعد انعكاسًا للعلاقات الاستراتيجية التى تربط البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لزيادة حجم التجارة والاستثمارات، بما يحقق مصلحة البلدين.
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