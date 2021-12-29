وزير الداخلية يهنئ القوات المسلحة بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى برقية وزير الداخلية:

يسُرنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى، وأطيب الأمنيات ونحن على أعتاب عام جديد نرجوه مفعماً بالإنجازات مكللا بالنجاحات نجد مؤسسات الدولة المصرية وقد إستطاعت بتضافر عطائها وتكاتف جهودها أن تكون قاطرة لمسيرة العمل الوطنى نحو آفاق التنمية والازدهار لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة، حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد على طريق الحق خطاه إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عـام وسيـادتكم بخـير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وجاء فى البرقية:

"يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد أن نتقدم لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قواتنا المسلحة بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيدا من الرفعة والتقدم، وكـل عــام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين ، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام جاء بها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام يسرنى أن أعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الميلادى 2022، إننا نذكر بكل الإعزاز والتقدير ما قدمه رجال الشرطة من جهود متفانية وتضحيات غالية كان لها عظيم الأثر فى تعضيد دعائم الأمن والإستقرار على أرض مصرنا الغالية لنتطلع إلى المزيد من الأداء والعطاء من أجل الوفاء برسالتنا النبيلة، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير، وكـل عــام وأنتــم جميعا بخير".