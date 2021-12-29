مدبولى يشهد توقيع 5 اتفاقيات تعاون لبناء القدرات بالذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع خمس اتفاقيات تعاون ثلاثية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة، وشركة Dell Technologies بمصر من جهة ثانية، وكل من (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعات: القاهرة، وعين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة) من جهة ثالثة، لبناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعى بهذه الجامعات.





ووقع الاتفاقيات الخمس الدكتورة جُلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، والمهندس ماجد محمود نائب الرئيس والمدير العام لمراكز التميز بشركة Dell Technologies بمصر.

كما وقع عن الجامعات الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد دلاّل رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة.

تأتى هذه الاتفاقيات فى إطار اضطلاع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها باعتبارها الهيئة الحكومية المسئولة عن الأمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، والمسؤولة أيضًا عن تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعى فى مصر، إضافة إلى دورها فى قيادة تطوير هذه الصناعة من خلال القيام بتحديد وإقامة الشراكات مع الحكومات والهيئات والشركات التى يمكن أن تشارك فى تطوير وتوفير المسائل الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعى والتطبيقات وبرامج بناء القدرات فى هذا المجال.

ويأتى توقيع هذه الاتفاقيات فى ظل ما تتمتع به شركة "Dell" كشركة رائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومتخصصة فى التحول الرقمى، وتقوم بتوفير حلول ومنتجات وخدمات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نجاح الأعمال.

ووفقاً لهذه الاتفاقيات، فقد توصلت الأطراف الموقعة إلى توافق بينهم حول أهمية الذكاء الاصطناعى فى تعزيز المعرفة والقدرات البشرية، إذ ستتعاون جميع الأطراف فى إقامة مبادرات لبناء القدرات فى الجامعات المشار إليها، تشمل التدريب على الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى عرض دراسات الحالة على الطلاب فى الجامعات.

وفى ضوء ذلك، تم الاتفاق على أن تكون الجامعات المستهدفة هى: القاهرة، وعين شمس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة الألمانية بالقاهرة.. إذ تتضمن التدريبات المخطط لتنفيذها افتراضيًا "أونلاين" كلا من علم البيانات وتحليلات البيانات الضخمة، والطرق المتقدمة فى علم البيانات وتحليلات البيانات الضخمة، وورشة هندسة البيانات.

وحددت الاتفاقيات مسؤولية كل طرف من الأطراف الثلاثة.. إذ سيناط بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إدراج البيانات الخاصة بالمدربين والطلاب فى شبكة مصر للذكاء الاصطناعى، كما تتولى تقديم موضوع دراسة الحالة والمعلومات المطلوبة لشركة Dell Technologies بمصر، لتطوير دراسة الحالة المقرر دمجها كجزء عملى من دورات الذكاء الاصطناعى لمدة 5 سنوات أكاديمية متتالية بدءًا من 2021-2022 حتى 2025-2026 للجامعات الخمس.

بينما يناط بشركة Dell Technologies بمصر القيام بعقد الدورات التدريبية المشار إليها، مع تقديم الاستشارات والتوجيهات بشأن إنشاء وتطوير حالة استخدام واقعية لتطبيق الذكاء الاصطناعى، والتى يمكن تقديمها بشكل مشترك كمحتوى تعليمى للجامعات، بالتعاون مع شركة Dell Technologies بمصر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتعاون الشركة مع الوزارة فى إطلاق مسابقة دراسة الحالة فى الجامعات الخمس؛ لاختيار أفضل ثلاثة مشروعات يقدمها الطلاب، وتوفير مُحكّمين لتقييم واختيار أفضل الأفكار المُقدمة فى مسابقة دراسة الحالة.

بينما تتولى كل جامعة من الجامعات الخمس الموقعة على الاتفاق تقديم دراسة الحالة كمشروع فى الدورات التى تغطى كلا من: التعليم الآلى، والذكاء الاصطناعى، وعلم البيانات، وتحليل البيانات الضخمة لمدة 5 سنوات ابتداء من العام الدراسى 2021-2022 و حتى 2025-2026، مع إعداد تصفيات داخل الجامعة للأعمال المقدمة فى مشروع دراسة الحالة.. إذ ستقدم الجامعة أفضل ثلاثة مشروعات من فصولها الدراسية، وكذلك تقديم الدعم فى مسابقة دراسة الحالة التى ستقام عبر خمس جامعات لاختيار أفضل ثلاثة مشروعات سيقدمها الطلاب.