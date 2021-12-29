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جدة - نرمين السيد - وكتبت الهيئة خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "التأخر فى طلب الإسعاف فى حالات (النوبات القلبية والسكتة الدماغية) قد يعرض حياة المصاب إلى الخطر لذا تذكر دائمًا أن الإبلاغ عن أى حادث فى الدقائق الأولى من وقوعه يعين المسعفين على إنقاذ حياة المصاب".
وأوضحت أن الخط الساخن، 123 فى كل انحاء جمهورية مصر العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصيحة من هيئة الإسعاف للمواطنين فى حال وقوع حادث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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