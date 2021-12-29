نصيحة من هيئة الإسعاف للمواطنين فى حال وقوع حادث

جدة - نرمين السيد - وكتبت الهيئة خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "التأخر فى طلب الإسعاف فى حالات (النوبات القلبية والسكتة الدماغية) قد يعرض حياة المصاب إلى الخطر لذا تذكر دائمًا أن الإبلاغ عن أى حادث فى الدقائق الأولى من وقوعه يعين المسعفين على إنقاذ حياة المصاب".

وأوضحت أن الخط الساخن، 123 فى كل انحاء جمهورية مصر العربية.