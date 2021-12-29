عاجل- منتدى شباب العالم ينظم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة منتدى شباب العالم، تنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع لمنظمة الأمم المتحدة MUNHRC، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى الذى يعقد فى الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء.





يقام المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وتقدم خمسة آلاف شاب وشابة بطلب المشاركة فى النموذج أثناء فترة التسجيل للمنتدى، وتم اختيار عدد منهم يمثل الشباب من مصر ومختلف دول العالم.

وبحسب بيان، اليوم، يعقد نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، من خلال جلسة خاصة تحت عنوان " تداعيات جائحة كوفيد-19 على إعمال الحق فى الصحة"، بهدف خلق حالة من الحوار البناء، وطرح أفكار ملهمة وتوصيات واقعية تسهم فى خروج العالم من جائحة كورونا بأمان وسلام، مع احترام ومراعاة كافة حقوق الإنسان المكفولة بموجب مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية.

يأتى اهتمام إدارة المنتدى بتنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى ظل اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم منصة دولية للحوار فى فبراير 2021، وإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، والذى عكس ما تقوم به الدولة المصرية من جهود تنموية شاملة على كافة الأصعدة التى تتعلق بعملية التنمية البشرية فى مصر. بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021.

نماذج المحاكاة فى منتدى شباب العالم

بدأ اهتمام منتدى شباب العالم بعقد نماذج المحاكاة منذ انطلاق نسخته الأولى فى عام 2017، بعقد نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كأول نموذج محاكاة ضمن جلسات المنتدى، بمشاركة أكثر من 60 شابًا من مختلف دول العالم لمناقشة مختلف الموضوعات التى تحظى باهتمام عالمى وفق قواعد العمل وأسس التعامل فى الجلسات الفعلية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصًة ملف مكافحة التهديدات الأمنية التى يتعرض لها السلم والأمن الدوليين من قبل الجماعات الإرهابية.

وخلال منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية عام 2018، عقد نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، حيث ناقش الشباب المشاركون من ممثلى 67 دولة عربية وإفريقية عددًا من الموضوعات المختلفة بهدف إيجاد حلول للتحديات المشتركة التى تواجههم كشباب، وسبل تعزيز التعاون بين الشباب العربى والإفريقى، بالإضافة لآفاق التكامل الاقتصادى فى إفريقيا والعالم العربى، وتبادل الرؤى والأفكار من أجل صناعة مستقبل أفضل للوطن العربى والقارة السمراء معًا.

وتصدر نموذج محاكاة الإتحاد من أجل المتوسط أهم الجلسات الحوارية بمنتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة عام 2019، حيث ناقش العديد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك، على رأسها "تغير المناخ"، بمشاركة الشباب ممثلى الدول أعضاء الاتحاد: مصر، وبلجيكا، والتشيك، والبوسنة والهرسك، وإستونيا، وفرنسا، وجامعة الدول العربية، وأيرلندا، وليتوانيا، ولبنان، ومالطا، وبولندا، وموناكو، وفى الختام أجمع ممثلو الدول الأعضاء على ضرورة مكافحة الأضرار الناتجة عن تغير المناخ مع التوصية بتوعية المواطنين بالأضرار البيئية، وضرورة اتخاذ التدابير الصارمة للحد من انبعاثات الكربون والتوقيع على المعاهدات ذات الصلة.

عن مجلس حقوق الإنسان الدولى UNHRC

يمثل مجلس حقوق الإنسان هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويهدف الى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فى كافة أنحاء العالم، ويُحقق فى مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، كما يمتلك المجلس صلاحية مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان على مدار العام، ويعقد اجتماعاته فى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وجدير بالذكر بأن مجلس حقوق الإنسان الدولى فى دورته الحادية والأربعين أصدر أول قرار أممىى تتم فيه الإشارة إلى المساهمات التى قدمها منتدى شباب العالم فى نسختيه الأولى والثانية باعتباره محفلاً دولياً لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.