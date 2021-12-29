صندوق تحيا مصر ينظم قافلة لرعاية 1000 أسرة فى سيوة (صور)

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وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن قافلة سيوة استمرت لمدة 3 أيام لتوزيع 12 طن مواد غذائية جافة، و2000 سجادة، و2000 بطانية، بالإضافة إلى نصف طن من المعلبات سيتم توزيعها على 1000 أسرة مستحقة طبقا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتعاون البنك الأهلى وجامعة المستقبل والنساجون الشرقيون بالإضافة إلى مؤسسة أشرقت.
وأضاف أن القافلة تستهدف الأسر فى مناطق الدكرور، وسيدى عبد السلام، والمنشية، والمراغى والظافرية، والسوق والحوش، والسلام، والرمل الكبيرة، وفلة، ورمل المحاجر، وتورار، والشالهات، طنطار، والسبوخة، وتابة المدرسة، وأبو بكر الصديق.
وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة بالهنا والشفا إحدى أنشطة محور الحماية الاجتماعية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ورفع أعباء المعيشة عن كاهلهم، واستفاد من هذه المبادرة نحو 11.2 مليون مواطن خلال 2021، عبر تنفيذ 3 ألاف قافلة مواد غذائية شملت 27 محافظة.
وأكد المدير التنفيذى للصندوق على أن قوافل الحماية الاجتماعية تعد نموذجا لاستراتيجية الصندوق فى تدعيم شراكته مع مؤسسات القطاع الخاص الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية وكذلك منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الصندوق نجح فى تسجيل 3 ألقاب جديدة فى موسوعة جينس للأرقام القياسية وذلك بعد تنظيم أكبر قافلة حماية اجتماعية لرعاية مليون أسرة.
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