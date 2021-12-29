بدء الاجتماعات التحضيرية لاستضافة مصر للبطولة الدولية للملاحة الرياضية

يبدأ اليوم في مقر القنصلية الايطالية بمدينة شرم الشيخ الجولة الأولى من الإجتماعات التحضيرية لوضع ترتيبات استضافة مصر للدورة الرابعة لبطولة مصر الدولية والبطولة الإفريقية الثانية للملاحة الرياضية والمقرر لها أكتوبر المقبل. حضر الاجتماع الخاص بالبطولة اللواء دكتور مؤنس أبوعوف رئيس اتحادات المصري والعربي والافريقي للملاحة الرياضية والسيد المستشار سامح سلطان نائب رئيس الإتحاد المصري للملاحة الرياضية وسنيور فابيو بروتشيني القنصل الفخري لدولة إيطاليا بجنوب سيناء ، والتي أسفرت عن الإتفاق علي الخطوط التنظيمية الرئيسية للأحداث تمهيدا لعقد الجولة التانية من الإجتماعات التحضيرية في دولة إيطاليا خلال شهر مارس القادم بحضور ومشاركة رئيس الإتحاد الإيطالي للملاحة الرياضية لمناقشة الأمور والترتيبات المتعلقة بالنواحي الفنية والتقنية وذلك علي هامش بطولة العالم للملاحة الرياضية 2022 المقامة بدولة إيطاليا. ويأتى هذا بسبب الإشادة الدولية من قبل الإتحاد الدولي واتحاد البحر المتوسط للملاحة الرياضية واتحادات الدول المشاركة في بطولة مصر الدولية والبطولة الإفريقية الأولي واستثمارا للنجاحات التي تحققت بالتعاون المشترك بين الإتحاد المصري للملاحة الرياضية والاتحاد الإيطالي للملاحة ومنظمة pwt الإيطالية للملاحة والمتمثلة في البطولة الإفريقية الاستعراضية والدورة الإفريقية الأولي للملاحة الرياضية وبطولة مصر الدولية المفتوحة الرابعة والذين اقيموا بمدينة السلام شرم الشيخ في شهر أكتوبر المنقضي تحت رعاية اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .

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