/669092/حركة-تغييرات-موسعة-في-هيئة-قناة-السويس-تعرف-عليها

شهدت هيئة قناة السويس حركة تغييرات موسعة ، اليوم الأربعاء، حيث أجرى الفريق أسامة ربيع حركة تغييرات بين مديري الادارات ويرصد دوت الخليج التفاصيل، حيث تم تجديد الثقة لكل من يحيي المحجوب عضو مجلس الادارة ومدير الرئاسة ، و ابراهيم بشارة مديرا للادارة المالية، والمهندس احمد فريد مديرا للادارة الهندسية ، المهندس محمد عبد المنعم لادارة التموين، المهندس مصطفى قناوي رئيسا للكراكات، المهندس محمد احمد حجازي مديرا لادارة الانفاق والكباري.

و تم تعيين محمد ابو الخير مديرا لإدارة التحركات بدلا من المهندس عصام مصطفى، و نبيل زيدان مديرا لادارة الشركات بدلا من عادل شبراوي السيد.

حركة تغييرات موسعة في اقتصادية قناة السويس.. تعرف عليها

كما تم اختيار محمد غريب مديرا لادارة الاشغال خلفا عن المهندس محمد عبد العظيم الموافي، والسيد ابو الفتوح لادارة التخطيط خلفا للمهندس جمال ابو الخير، وياسر النشنجي لادارة الاتصالات ونظم المعلومات خلفا عن المهندس هشام محمود ابو الحسن، وحسن الفقي لادارة شئون العاملين خلفا عن المهندس حمدي احمد رضوان، و احمد صالح مديرا لادارة الخدمات بدلا من المهندس محمد هشام حسن، و عبد العزيز فرحات مديرا للادارة القانونية يدلا من نبيل زيدان، و لادارة الترسانات عبد الخالق خلفا عن المهندس اشرف حسن ابراهيم.

جدير بالذكر أن هيئة قناة السويس هيئة عامة مستقلة تتمتع بشخصية إعتبارية أنشئت في 26 يوليو 1956وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء،والهيئة لها في سبيل إدارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.

تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها .

وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك .

حركة تغييرات موسعة في اقتصادية قناة السويس

ويكون لها في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك ، وبوجه خاص تملك الأراضي والعقارات بأي طريقة ،و للهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراضي وعقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقاً لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل بها كمنشآت المياه والقوى الكهربية وما إلى ذلك .

للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وبإعفائهم من مناصبهم قرار من رئيس الجمهورية.​