عبدالله رشدي يرد على خالد منتصر: من ينتقد وجود السبي يبدوا أنه ليس مؤمنًا

/669109/عبدالله-رشدي-يرد-على-خالد-منتصر-من-ينتقد-وجود-السبي-يبدوا-أنه-ليس-مؤمنا

رد الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي، على الحديث المذكور من الكاتب الصحفي خالد منتصر، بشأن مسألة نكاح السبايا.

دوت الخليج

عبدالله رشدي: الذى ينتقد وجود السبي فى العصور الماضية يبدوا أنه ليس مؤمنًا بدينًا سمويًا أصلًا

وقال الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي لـ دوت الخليج:" الذى ينتقد وجود السبي فى العصور الماضية يبدوا أنه ليس مؤمنًا بدينًا سمويًا أصلًا".

وتابع الداعية الإسلامي، عبدالله رشدي، حديثه قائلًا:" المصادقة بين الولد والبنت لارتكاب الفواحش أمور حرمها الله تعالى".

الداعية عبدالله رشدي متحدثًا لـ دوت الخليج بشأن نكاح السبايا

كما أعلن الداعية عبدالله رشدي، أنه سوف يقوم بتقديم فيديو يعلق خلاله على الاحتفال برأس السنة الميلادية بعد قليل.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد منتصر، قد علق على مسألة الصداقة بين الشاب والفتاة حيث تسائل قائلًا:" وهل نكاح السبايا حلال؟

كما تطرق الكاتب الصحفي خالد منتصر إلى مسألة تهنئة المسيحيين برأس السنة، قائلًا:” ما دمنا نعيش فى دولة مدنية حديثة، تفصل بين الدين والسياسية، فلابد أن نتعامل كمواطنين طبقًا لمبدء المواطنة وهو عمود أساسي من أعمدة الدولة الحديثة، التى تقوم على المواطنة واحترام القانون وأن الكفاءة هى التى تحكم وليس الدين أو الجنس أو العرق".