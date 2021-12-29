/669114/بصورة-البطاقة-تعرف-على-القروض-المقدمة-من-أبرز-البنوك-المصرية-في-2022

في بداية العام الجديد تتقدم العديد من البنوك بالعروض الجديدة التي تقدمها لعملائها، من القروض التي تتناسب مع الفئات المتنوعة في المجتمع المصري، سواء موظفين أو أصحاب الأعمال الحرة، وبشروط سهلة بسيطة وبمستندات قليلة ولعلها تنحصر في تقديم صورة البطاقة فقط، إذ تساعد هذه القروض في تمويل المشتريات، وخفض معدلات الفائدة السنوية الإجمالية والتخلص من التوفيق بين العديد من الأقساط الشهرية في وقت واحد.

في هذا الصدد يستعرض موقع دوت الخليج، في هذه السطور القليلة التالية، العروض المقدمة من أبرز البنوك المصرية للقروض في عام 2022.

ـ البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري يعتبر من أهم البنوك لدى المواطن المصري والاكثر انتشارا، حيث يقدم القرض الشخصي في عام 2022 بصورة البطاقة للكثير من الفئات من المجتمع وبأقل المستندات، حيث يصل مبلغ القرض المقدم إلى 2.5 مليون جنيها، وذلك بضمان تحويل المرتب بحد أقصى إلى 3 ملايين جنيه، وضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

ننشر تفاصيل القرض الشخصي المقدم من البنك الأهلي

ـ تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا ـ حساب جاري ـ بدون ضامن ـ بدون مصاريف استعلام انتمائي. .

المستندات المطلوبة والشروط

عند التقدم على قرض من البنك يتطلب ذلك بعض الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها الشخص للبنك للتحقق من شخصيته، وهي تأتي كالتالي:

ـ توضيح الدخل الشهري وتاريخ التعيين وذلك عبر خطا معتمد من جهة العمل مقدم إلى البنك.

ـ جهة العمل تتعهد بتحويل الراتب أو القسط المحدد تسديده في البنك حتى نهاية سداد القرض.

ـ تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

ـ عمر المقترض لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عاما في نهاية التمويل.

ـ مصاريف إدارية 2% من مبلغ القرض.

ـ عمولة الساد المعجل 5% من المدفوع.

ـ عند تأخر السداد يتم دفع غرامة 20 جنيه شهريا + 2% من المبلغ المستحق.

بنك مصر

يعتبر بنك مصر من البنوك ذات الأهمية في مصر، وله تعاملات كثيرة مع المواطنين، حيث طرح هو الىخر القرض الشخصي لعام 2022، وذلك من خلال صورة البطاقة بالعديد من المميزات، والتي يعتبر أبرزها سعر الفائدة ومدكة السداد التي تنتاسب مختلف الشرائح.

تفاصيل قرض بنك مصر في عام 2022

قيمة القرض تصل إلى مليون جنيها، وتكون فترة سداده لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويقدم وثيقةتأمين مجانية على الحياة والعجز الكلي، ويمكن اقتراض المبلغ بدون ضامن، وإعفاء من مصاريف فتح الحساب. .

وتكون سعر الفائدة على القرض الشخصي للموظفين من بنك مصر، بتحويل الراتب: 14.75% متناقصة سنويًا، وبدون تحويل الراتب: 15.5% متناقصة سنويًا.

ويشترط بنك مصر ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للموظفين، و65 سنة لأصحاب المهن الحرة كما يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لا يقل عن 1000 جنيه للموظفين في حالة تحويل الراتب للبنك و2000 جنيه في حالة عدم التحويل.

بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية هو الأخر لم يسقط من قائمة القروض المقدمة للمواطنين، وأيضا بصورة البطاقة الشخصية 2022 والذي يناسب جميع فئات المجتمع بمختلف شرائحهم ووظائفهم بإجراءات سهلة وبدون تعقيدات.

تفاصيل القروض المقدمة من بنك الإسكندرية

بنك الإسكندرية على خلاف السابقين حيث يقدم القرض بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه، وفترة سداده تصل إلى 12 سنة، ولكن بعدة شروط، وهي أن يتراوح عمر العميل من 21 لـ65 عاما، ويكون الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر، كما يشترط أن تكون البطاقة سارية، وإحضار مفردات راتب من جهة العمل، وفاتورة مرافق حديثة.

البنك التجاري الدولي CIB

بقدم البنك التجاري الدولي – مصر CIB القرض الشخصي بصورة البطاقة 2022 بمجموعة متنوعة من المميزات والخصائص تناسب مختلف العملاء.

1- قيمة القرض تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

2- بدون ضامن.

3- القسط الشهري يصل إلى 50% من راتبك الشهري.

4- التأمين على الحياة طوال فترة السداد.

5- مدة السداد تبدأ من 12 شهر وحتى 96 شهرا.

6- إمكانية السداد من خلال أكثر من 180 فرعا وأكثر من 1000 ماكينة إيداع نقدي.

7- السن من ٢١ سنة إلى٦٠ سنة.

8- الحد الأدنى لصافي المرتب: 2600 جنيه مصري.

المستندات المطلوبة:

ويتطلب نموذج طلب القرض، وبطاقة الرقم القومي والتي يجب أن تكون سارية، وخطابا بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، وسجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي، لأصحاب الأعمال الخاصة.