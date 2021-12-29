/669117/الإعلامية-بسنت-عثمان-لازم-يكون-للدكتور-مجدي-يعقوب-تمثال-فى-الشرقية-فيديو
قالت الإعلامية بسنت عثمان، المدير التنفيذي لمؤسسة عدالة ومساندة:" إن منظمات المجتمع المدني الآن أصبح لها دور فعال و سيزداد في ظل الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته مؤسسة عدالة ومساندة فى محافظة الشرقية.
دوت الخليج
الإعلامية بسنت محمود: منظمات المجتمع المدني الآن أصبح لها دور فعال و سيزداد في ظل الجمهورية الجديدة
وتابعت الإعلامية بسنت عثمان، حديثها قائلة:" سر نجاحنا فى منتدى الصفوة، أننا نقدم لكل مشكلة ورقة سياسات، ومن ثم تتدخل الدولة وتعمل على التنفيذ مباشرة".
واستكملت الإعلامية بسنت عثمان، حديثها قائلة:" نعاني من ازدواجية فى الفكر، حيث أننا نقول للأبناء أمور ونقوم نحن بفعلها، مضيفة:" لازم نتحلل من الازدواجية دي".
بسنت عثمان: لازم يكون لمجدي يعقوب تمثال فى محافظة الشرقية
وأضافت الإعلامية بسنت عثمان، حديثها قائلة:" قادرين نمجد رموزنا والدكتور مجدي يعقوب، لابد أن يكون له تمثال على مدخل محافظة الشرقية".
وتابعت الإعلامية بسنت عثمان، حديثها قائلة:" لية نفكر أن المسئول هو اللي ينفذ، كل واحد مسئول عن نجاحه".
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