تمهيدا لإطلاق مشروع القطار السريع..محمود قاسم يحصل على الموافقة لإنشاء سوق بديل بمينا البصلي

/669106/تمهيدا-لإطلاق-مشروع-القطار-السريعمحمود-قاسم-يحصل-على-الموافقة-لإنشاء-سوق-بديل-بمينا-البصلي

حصل النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، على موافقة وزارة التنمية المحلية، لإنشاء سوق بديل للسوق المقام على حرم السكة الحديد بمنطقة مينا البصلس بالأسكندرية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حصول النائب محمود قاسم على الموافقة لانشاء صوق بديل بمينا البصلي سوق مينا البصلي جاء ذلك عقب استجابة للاقتراح برغبة الذ تقدم به النائب محمود قاسم، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، بشأن إنشاء شوق بديل للسوق المقام على حرم السكة الحديد بمنطقة مينا البصلي. وأوضح قاسم فى الطلب المقدم منه أنه لابد من ايجاد بديل للسوق المقام على حرم السكة الحديد، وذلك تمهيدا لانطلاق المشروع القومي الخاص بالقطار السريع، موضحا أن ان هذا المشروع مشروع قومي يستلزم إنشائه وفى ذات الوقت يجب ايجاد بديل لاهالي المنطقة التي يعتبر السوق مصدر رزق لهم، ولا سيما ان هناك مناطق ومساحات واسعه بذات المنطقة تصلح لانشاء سوق بديل.

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

وبعث له برقية تهنئة، جاء نصها كالتالي:

"مع إشراقة عام ميلادى جديد، يشرفنى أن أبعث إليكم فخامة الرئيس، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، سائلين العلى القدير أن تبلغ مصر بقيادتكم الواعية المستنيرة أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان".

وأضاف جبالي: "عاماً جديداً نستقبله معكم، ونحن مفعمون بالأمل، عازمون على مواصلة العمل، واثقون مؤيدون من رب العباد".

وتابع رئيس مجلس النواب: "لقد راهنتم-يا سيادة الرئيس- منذ اليوم الأول لتوليكم المسئولية على وعى جميع المصريين الذين قدموا دعمهم لكم بكل ما لديهم من أرصدة الحب والوفاء، وكل ما لديكم من أرصدة النجاحات والإنجازات التى وجدوها تتحقق فى سنوات هى بمقياس الزمن قليلة، فقالوا نعم لمئات المشروعات التى فاقت القدرة على الملاحقة والإحصاء".

وأضاف جبالي: " تلك المشروعات التى افترشت ربوع بلادنا وصحاريها، وبث الحياة فى مناطق غابت عنها التنمية والتطوير طويلاً...مشروعات وإنجازات تحتاج إلى عشرات السنوات فى عمر الأمم."

واختتم رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة، قائلاً :"لقد استردت مصر -يا سيادة الرئيس- بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الإقليمية والدولية، فامض راضياً بما قدمت، تريدون وجه الله والوطن."