/669110/كل-مارتريد-معرفتة-عن-تاريخ-مواجهات-الأهلي-وصن-داونز-في-دوري-أبطال-أفريقيا

شهدت قرعة دوري أبطال إفريقيا أمس الثلاثاء مواجهات ساخنة في خاصة قائمة النادي الأهلي وغريمة التقليدي الزمالك، حيث من المقرر أن يواجه المارد الأحمر الجنوب إفريقي صن داونز.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين:

تاريخ مواجهات الفريقين

تواجه النادي الأهلي ضد صن دوانز في 10 مباريات، حيث حقق الشياطين الحمر الفوز في 5 مواجهات، بينما استطاع الفريق الجنوب إفريقي في تحقيق الانتصار و في لقاء وحيد وكان التعادل متواجد في 4 مناسبات فقط.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل النادي الأهلي صداراة الدوري المصري برصيد 19 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها الفريق، ويتساوي غريمة التقليد الزمالك في النقاط من أصل 8 مباريات خاضها الفريق متقدماً علي المارد الأحمر في مباراة.

الأهلي يتوج بالنسختين الأخيرتين

ونجح النادي الأهلي في تحقيق النسختين الأخيرتين من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي جاءت بعدها بالسوبر الإفريقي أيضاً ويكون في وصافة الأندية الأكثر تتويج بالبطولات القارية والمحلية على المستوى العالمي خلف ريال مدريد الإسباني.

حقق النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، وهي التاسع في تاريخ النادي، على حساب غريمة المحلي والقاري نادي الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت البطولة الأخيرة للنادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2020، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي حسمها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، شهد عليها ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

تعادل النادي الأهلي أمام نظيرة فيوتشر بنتيجة 1/1 على لملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع بالدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي ضد فيوتشر

وبدأ الأهلي بشكل قوي وهدد مرمى فيوتشر في أكثر من كرة، بعدما سجل محمد شريف الهدف الوحيد خلال مجريا الشوط الأول في الدقيقة الثالثة بعد مراوغة مميزة من أحمد عبد القادر ليضع الكرة لشريف بشكل مميز.

وبدأ فيوتشر أن يبادل النادي الأهلي الهجمات وأضاع أكثر من كرة كان من الممكن أن يسجل من خلالها، أخطرهم فرصة محمد فاروق التي سبق فيها الشناوي وكانت ستسكن الشباك لولا تألق فيها حمدي فتحي وشتت الكرة.

وحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء بعد هجمة خطيرة لأحمد عاطف مهاجم فيوتشر قام الأول بعرقلته بعد خروجه الخاطئ من مرماه، كان سيتسبب في هدف لفيوتشر.

وفي شوط المباراة الثاني، ضغط فيوتشر على النادي الأهلي حتى سجل هدف التعادل عن طريق كريم نيدفيد في الدقيقة 58، بعد أستلامه تمريرة مميزة من أحمد عاطف الذي راوغ دفاعات الأهلي بشكر رائع.