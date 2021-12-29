/669111/النائب-أحمد-رمزي-يشارك-فى-جولة-تفقدية-للواحدات-المحلية-بالجيزة

شارك النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، عضن تنسيقية شباب الأحزاب فى جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر حيث تفقد الوحدة المحلية لقرية بهرمس ومركز بهرمس المتميز للخدمات الصحية ومركز شباب بهرمس الجديد، إضافة إلى معاينة محطة معالجة الصرف الصحي لقرية بهرمس تمهيدا للبدء في أعمال التأهيل ورفع كفاءة المحطة.

دوت الخليج يرصد مشاركة النائب احمد رمزي فى جلوة تفقدية بمحافظة الجيزة الواحدات المحلية بالجيزة جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر علي الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة. حيث تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، المراكز والمدن ويرافقه النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب، محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الوحدة المحلية لقرية بهرمس التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر، فضلا عن تفقد الحالة العامة للنظافة والأشغالات داخل القرية. و شدد ابراهيم الشهابي، على ضرورة رفع مستوي النظافة والأشغالات بنطاق الوحدة المحلية لقرية بهرمس. كما تفقد نائب محافظ الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية لقرية بهرمس للتأكد من أنتظام العمل داخل الحملة ومركز بهرمس المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل لمتابعة أنتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل المركز ومركز شباب بهرمس الجديد. وتابع نائب المحافظ مشروع أنشاء كوبري علي مصرف أبوعارف برطس المنصورية لربط طريق عمر عارف ببرطس المنصورية وجه نائب المحافظ بسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد للمشروع. كما أختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بمعاينة محطة معالجة الصرف الصحي لقرية بهرمس تمهيدا لبدء أعمال التأهيل ورفع كفاءة المحطة حيث وجه نائب المحافظ بسرعة الأنتهاء من أعمال تصميم التوسعات والتأهيل للمحطة والبدء في تنفيذ أعمال التأهيل ورفع كفاءة محطة المعالجة ودخولها الخدمة في أقرب وقت

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