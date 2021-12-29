تعرف على أرقام مباريات الأهلي أمام الأندية السودانية خارج مصر.. رقم سلبي كبير

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يستعد النادي الأهلي، لحملة الدفاع عن بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، والبطولة الحادية عشر عبر التاريخ.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأهلى بجانب الهلال والمريخ من السودان، وصن داونز بطل جنوب أفريقيا.

وبرغم الأرقام الجيدة للمارد الأحمر أمام الفريق الجنوب أفريقي، إلا أن مباريات الفريق أمام أندية السودانة مكتملة غير جيدة نهائيا.

وتقول الإحصائيات أن النادي الأهلي لم يحقق الفوز على أندية السودان في بطولة دوري أبطال أفريقيا نهائيا.

وكانت آخر مباريات الفريق في السودان البطولة الماضية أمام المريخ وتعادل بهدفين لكل فريق، والمباراة التي قبلها كانت أمام الهلال وانتهت بالتعادل الإيجابيبهدف لكل فريق.

أرقام الأهلي أمام الأندية السودانية غير جيدة خارج مصر، وهذا الأمر سيكون له إهتمام كبير من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، من أجل كسر العقد التي مازالت مستمرة طوال تاريخ بطولات أفريقيا المختلفة.

لعب النادي الأهلي أمام أندية السودان 13 مباراة من قبل في مختلف البطولات الأفريقية، وكانت نتجية التعادل هي الحاضرة بشكل كبير بواقع 9 تعادلات آخرها العام الماضي.

بينما فاز الفريق في مباراة واحدة فقط، وكانت أمام المريخ السوداني في عام 1993 بكأس الكؤوس الأفريقية.

أما الهزائم فعدد 3 فقط حتى الأن، فسيكون الإعتماد من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، والذي حقق نتائج جيدة معا لفريق أمام تحدي كبير من أجل عبور هذه الإحصائية التي لا تأتي في صالح أبطال أفريقيا 10 مرات من قبل.

تعرف علي أولى مشاركات الأهلي فى كأس العالم للأندية

يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق مونتيري، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، والتي من المقرر إقامتها يوم 2/5 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا، في دور ربع نهائي البطولة.