/669115/إصابة-مدرب-أرسنال-الإنجليزي-بفيروس-كورونا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي إصابة أرتيتا قبل مباراة الفريق الهامة أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر السيتي صدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، أما أرسنال يتواجد حاليا في المركز الرابع وبات قريبا من التنافس على المراكز الأولى.

ويلعب أرسنال يوم السبت المقبل أمام مانشستر سيتي، في تمام الثانية والنصف عصراً، وتقام المباراة على ملعب الإمارات.

بمساعدة محمد صلاح.. ليستر سيتي يفوز على ليفربول بهدف نظيف بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي الإنجليزي فوزاً هاما على حساب ليفربول بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الـ 19 للدوري الإنجليزي.

وفاجئ ليستر سيتي أصحاب الأرض الجميع، وحققوا نتيجة جيدة بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي بسداسية مقابل ثلاثة.

وأحرز لوكمان هدف اللقاء الوحيد مع مطلع الدقيقة 56 وكان محمد صلاح قد أضاع ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول.

وتألق كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي خلال مجريات اللقاء وتصدى لأكثر من هدف محقق وحاز على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد ليفربول عند 41 نقطة بالمركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

أما فريق ليستر سيتي فقد وصل للنقطة 25 وبالمركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول للمباراة القادمة أمام تشيلسي في لقاء هام وصعب للغاية على رفاق محمد صلاح، ولم يفز الفريق في آخر مبارتين على التاولي وحصد نقطة واحدة.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في لقاء الجولة العشرين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليستر سيتي وليفربول في العاششرة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب كينج باور معقل فريق ليستر.