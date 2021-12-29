محافظ الغربية: إسناد كل المشروعات إلى جهات متخصصة لإدارتها وصيانتها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المحافظة تحرص على إسناد جميع المشروعات التى تم إنجازها إلى جهات متخصصة لإدارتها وصيانتها وذلك حفاظا على استمرار أداء الخدمة بها بشكل متميز ومستمر.





جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقد صباح اليوم، بحضور اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمناقشة تشغيل وصيانة المجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة ومحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم. وأكد محافظ الغربية أن التجارب الفعلية أكدت نجاح تجربة إسناد المشروعات إلى جهات متخصصة بدلا من إدارتها بواسطة أشخاص يفتقرون إلى الكثير من الخبرات.

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