«التضامن الاجتماعى» تطلق الجائزة الوطنية للتطوع (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إطلاق الجائزة الوطنية للمتطوعين، والتى ستكون تقليدا سنويا،يتم خلاله تكريم أفضل المتطوعين من حيث الفاعلية والتأثير فى إحدى القضايا المهمة التى يواجهها المجتمع المصرى.





جاء ذلك خلال احتفالية «اليوم الدولى للتطوع»، التى أقيمت فى المتحف القومى للحضارة المصرية تحت شعار«نتطوع من أجل مستقبلنا المشترك»، وذلك بحضور إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، ندى نجا ممثل الأمم المتحدة للسكان فى مصر، والدكتورة هبة وفا ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والشيخ حسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربى للتطوع، واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، والدكتور محمد كمال مدير هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، والدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والسيدة هبة نصير منسق برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين فى مصر، إيناس حمد ممثل عن برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، ولفيف من ممثلى الجمعيات الأهلية فى مصر.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الجائزة الوطنية للمتطوعين العام المقبل 2022 ستكون لأفضل المتطوعين الذين سيقومون بتنظيم وتنفيذ أنشطة تطوعية تسعى للحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية،وذلك فى إطار استضافة مصر لاجتماع الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل من أجل تحقيق الاستحقاق القانونى الوارد بقانون 149 لسنة 2019 (قانون ممارسة العمل الأهلى) من أجل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعى، تلك الاستراتيجية التى تم إطلاق مسودتها الأولى والتى شملت توسيع مفهوم التطوع ليضم كل الفئات العمرية، وإنشاء آلية لتنسيق الجهود بين المتطوعين والفرص التطوعية مع استعمال أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتسهيل إيجاد والتقديم على الفرص التطوعية وكذلك تعزيز التطوع الرقمى وفتح الباب أمام المبادرات التطوعية.

كما شملت الاستراتيجية وضع ميثاق العمل التطوعى فى مصر لضمان حقوق المتطوعين والممارسات الصحيحة للعمل التطوعى، وكذلك تكافؤ الفرص بين المتطوعين خاصة الإناث وضمان حماية ودعم المتطوعين فى المناطق النائية، وتطوير القوانين لدعم المتطوعين فى أنشطتهم والسماح بحساب ساعات التطوع لطلبة الجامعة والمدارس، ودمج موضوعات التطوع بالمناهج الدراسية وذلك من أجل تشجيع ورفع نسبة العمل التطوعى ضمن فئات الجامعة والمدارس.

وأوضحت القباج أن الاستراتيجية تشمل إنشاء بنك التطوع وهى فكرة تقوم على حساب ساعات التطوع للشباب، ثم الحصول على ساعات تطوع مماثلة لهم مع تقدمهم فى السن، مشيرة إلى أن احتفالية اليوم الدولى للمتطوعين تأتى بالشراكة مع 18 مؤسسة مجتمع أهلى ومنظمة دولية فى التنظيم وتقديم برنامج تدريبى وتوعوى لما يزيد على 350 متطوعا، مشددة على أن المجتمع الأهلى المصرى يعد الضلع الثالث فى مسيرة التنمية التى تقوم على القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى، بمختلف مكوناته من مؤسسات وجمعيات ومبادرات وهيئات تطوعية، وكان للمجتمع الأهلى فى مصر السبق فى منح الفرصة للمتطوعين وتمكينهم وفتح آفاق الابتكار والإبداع أمامهم، متمنية أن تزداد مساحات الشباب المتطوع فى الإبداع والعمل والقرارات وأن يكونوا دوما فى صفوف العمل الأولى،وأن يظلوا كعادتهم الأكثر نشاطا والأكبر أثرا.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى رسالة لشباب مصر المستنير قائلة:« دعونا نستثمر فى التطوع.. وأن تعتبره حسابا للإدخار طيلة العمر.. نضع فيه أعمالنا وأفكارنا وخدمتنا للمجتمع.. يكبر الاستثمار ويزدهرفى المجتمع.. ثم حين نكبر نستفد منه حين نحتاج نحن إلى مساعدة.. فيستثمر غيرنا فينا.. ويكبر استثماره فى العمل لأجلنا.. يكبر حسابه من الخير.. ثم يحتاج إلى غيره.. فتمر الدنيا بين مستثمرين فى الخير.. مستثمرين بأنفسهم ووقتهم وحياتهم.. لأنفسهم ووقتهم وحياتهم.. فاستبقوا الخيرات من أجلكم قبل غيركم».

وقالت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر إن اليوم الدولى للمتطوعين يعد مناسبة لتكريم العمل الذى يقوم به المتطوعون المساهمون الأساسيون فى السلم والتنمية فى العالم،مشيرة إلى أن التطوع فى مصر ينمو باستمرار وظهر هذا بوضوح خلال أزمة انتشار فيروس كورونا،حيث تمكن المتطوعون من مساعدة الفئات المهمشة والضعيفة الذين تأثروا بالأزمة، متوقعة أن يستمر دور التطوع فى مصر نتيجة التعديلات التى أجريت على قانون ممارسة العمل الأهلى والذى منح دورا أكبر للمتطوعين.

وأضافت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر أن البرامج الأساسية الوطنية المصرية تعطى أولوية كبيرة للمتطوعين للمشاركة فيها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية « حياة كريمة » التى تشهد مشاركة كبيرة من المتطوعين المصريين ويلعبون فيها دورا أساسيا، مشددة على أن الأمم المتحدة تهدف أن يكون التطوع جزء أساسى من الاستراتيجيات الوطنية للدول، معتبرة أن احتفالية هذا اليوم تعد فرصة للتعبير عن جهود الأمم المتحدة بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وكذلك مرور عشرين عاما على إطلاق الأمين العام للأمم المتحدة عام 2001 العام الدولى للمتطوعين.

وشهدت الاحتفالية إعلان الفائزين بالجائزة الوطنية للتطوع للعام الحالى 2021، والتى تقدم لها 206 من المتطوعين، حيث كان موضوعها الرئيسى « الجهود التطوعية الوطنية للحد من آثار جائحة فيروس كورونا»،وفاز بها ستة متطوعين وهم « احمد بهى مؤسسة صناع الحياة،وياسمين شحاته الوطنية للموارد البشرية، ومايسة حسن من حملة مواجهة كوفيد19 بارمنا،واحمد ممدوح الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرى، ورضوى جمال المهدى،وإبراهيم النوبى،وجمعية الشباب للتنمية الشاملة».

واختتمت الاحتفالية بحفل غنائى شارك فيه الفنان الكبير هشام عباس محتفلا باليوم الدولى للمتطوعين.