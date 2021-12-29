محافظ الجيزة: الدولة تولى اهتماما كبيرا لتحسين أداء الجهاز الإدارى

جدة - نرمين السيد - قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لتحسين أداء الجهاز الإدارى وتطوير معارف ومهارات العنصر البشرى، والتأهيل المستمر للكوادر البشرية مما يحقق تطوير الأداء.





جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اليوم الأربعاء للمجلس التنفيذى؛ لتكريم السكرتير العام للمحافظة اللواء علاء بدران لحصول المحافظة على المركز الأول بمحور دراسات دعم القرار بمسابقة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات لعام 2021، التى تم تنظيمها من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مركز معلومات اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. كما تم تكريم إيمان ثابت عبد العزيز، ومحمود محمد سعد، وعزة عبد الحليم يوسف، وعبير مصطفى حسن، وسمر عبد الفتاح محمد من العاملين بإدارة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة. وهنأ المحافظ الفائزين، مطالبًا ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتأدية المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة والتفانى فى العمل.

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