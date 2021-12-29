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جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى فى تهنئته: "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022، يسعدنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب تمنياتى بدوام النجاح والتوفيق وأدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تحقق فيه أمالكم وطموحاتكم فى مستقبل أفضل وغد مشرق وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيدا من التنمية والرقى والازدهار، مع أطيب تمنياتى، وكل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر".
وأعربت سفارة جمهورية مصر العربية فى فيينا فى هذه المناسبة لأبناء الجالية المصرية فى النمسا عن خالص تمنياتها الطيبة بمناسبة العام الميلادى الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة مصر فى فيينا تنقل تهنئة الرئيس السيسى لأبناء الجالية بحلول عام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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