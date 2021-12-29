سفارة مصر فى فيينا تنقل تهنئة الرئيس السيسى لأبناء الجالية بحلول عام 2022

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى فى تهنئته: "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد 2022، يسعدنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأطيب تمنياتى بدوام النجاح والتوفيق وأدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تحقق فيه أمالكم وطموحاتكم فى مستقبل أفضل وغد مشرق وأن يحمل لمصرنا الغالية مزيدا من التنمية والرقى والازدهار، مع أطيب تمنياتى، وكل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر".

وأعربت سفارة جمهورية مصر العربية فى فيينا فى هذه المناسبة لأبناء الجالية المصرية فى النمسا عن خالص تمنياتها الطيبة بمناسبة العام الميلادى الجديد.