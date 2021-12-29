أشرف عطية: زيارة الرئيس السيسى إلى أسوان تاريخية (صور)

جدة - نرمين السيد - قدم أشرف عطية، محافظ أسوان، شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى نيابة عن أهالى المحافظة لتشريفه بزيارة تاريخية شهدت افتتاح وتفقد العديد من المشروعات القومية الكبرى ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، بالإضافة لإصداره لتكليفات رئاسية فى مقدمتها تنفيذ مشروع الهوية البصرية لأسوان ضمن المشروع القومى لنشر وصياغة الهوية البصرية الملائمة لكل المحافظات.





جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى برئاسة محافظ أسوان، وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد فرمان المستشار السياحى للمحافظة، بالإضافة إلى فريق عمل الجامعة الألمانية المشاركين بمشروع الهوية البصرية.

وأشار محافظ أسوان إلى أهمية المشروع ودوره المهم فى الترويج والتسويق السياحى والتعريف المطلوب بالنمط والطابع والمزايا النسبية للمحافظة من خلال تسليط الضوء وإبراز المقومات الحضارية والتاريخية والبيئه والسياحية والإقتصادية التى تتفرد بها، بجانب إعداد بانوراما مميزة ولوحات ومجسمات وجداريات تربط القيمة الثقافية والتراثية والفنية والعنصر البشرى لأسوان مع واجهات المطارات ومحطات السكك الحديدية والأتوبيس، وكذا الأماكن السياحية ووسائل المواصلات والمراكب الشراعية والفلايك، وغيرها من الأماكن التى تشهد إقبالا من المواطنين والسائحين، فضلا عن أكياس السلع التجارية والهدايا التذكارية.

وأشاد أشرف عطية بالجهود والأفكار والرؤى المتميزة لفريق عمل الجامعة الألمانية بوضع تصميم عام لمشروع الهوية البصرية والذى جاء بعد بناء على توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة، علاوة على الدور البناء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والإستفادة من خبراتها وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية فى مجالات التصميم والتطوير لدعم المدينة جماليا وتخطيطيا بما يتوافق مع التنسيق الحضارى وإبراز الموروث الثقافى المتنوع لكل المراكز والمدن والذى يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ، موضحا أن ذلك يتواكب مع الجهود التنفيذية المبذولة من أجل تطوير آلية حركة عربات الحنطور مع إحلال وتجديد عربات التوك توك والتروسيكل والتاكسى.