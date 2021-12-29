- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى برئاسة محافظ أسوان، وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد فرمان المستشار السياحى للمحافظة، بالإضافة إلى فريق عمل الجامعة الألمانية المشاركين بمشروع الهوية البصرية.
وأشار محافظ أسوان إلى أهمية المشروع ودوره المهم فى الترويج والتسويق السياحى والتعريف المطلوب بالنمط والطابع والمزايا النسبية للمحافظة من خلال تسليط الضوء وإبراز المقومات الحضارية والتاريخية والبيئه والسياحية والإقتصادية التى تتفرد بها، بجانب إعداد بانوراما مميزة ولوحات ومجسمات وجداريات تربط القيمة الثقافية والتراثية والفنية والعنصر البشرى لأسوان مع واجهات المطارات ومحطات السكك الحديدية والأتوبيس، وكذا الأماكن السياحية ووسائل المواصلات والمراكب الشراعية والفلايك، وغيرها من الأماكن التى تشهد إقبالا من المواطنين والسائحين، فضلا عن أكياس السلع التجارية والهدايا التذكارية.
وأشاد أشرف عطية بالجهود والأفكار والرؤى المتميزة لفريق عمل الجامعة الألمانية بوضع تصميم عام لمشروع الهوية البصرية والذى جاء بعد بناء على توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة، علاوة على الدور البناء للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والإستفادة من خبراتها وإمكانياتها الفنية والتكنولوجية والإدارية فى مجالات التصميم والتطوير لدعم المدينة جماليا وتخطيطيا بما يتوافق مع التنسيق الحضارى وإبراز الموروث الثقافى المتنوع لكل المراكز والمدن والذى يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ، موضحا أن ذلك يتواكب مع الجهود التنفيذية المبذولة من أجل تطوير آلية حركة عربات الحنطور مع إحلال وتجديد عربات التوك توك والتروسيكل والتاكسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف عطية: زيارة الرئيس السيسى إلى أسوان تاريخية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.