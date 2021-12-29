قافلة طبية خدمية مجانية بحى ثان المنتزه فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس حى ثان المنتزة حسن الجمال، إن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبى على 368 شخصا فى تخصصات "باطنة، أطفال، نساء، وتنظيم الأسرة"، وصرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة.

وأضاف الجمال، فى بيان له، أن فاعليات القافلة تضمنت تنظيم ندوات للتوعية بأهمية القضاء على الأمية، مشيرا إلى تسجيل 12 حالة من المشتركين الجدد من أهالى العزبة فى فصول محو الامية، وتسجيل 62 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومى لهن مجانا، إضافة إلى توعية الأهالى بأهمية مبادرة مشروعك ومساهمتة الفعالة فى الارتقاء بالمستوى المعيشى وإتاحة الفرص لإقامة مشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن شركتى المياه والصرف الصحى قامتا بتوعوية الأهالى بكيفية ترشيد مياه الشرب والسلوكيات السليمة للتعامل مع شبكات الصرف الصحى وطرق التخلص من المخلفات لعدم انتشار الجراثيم والأوبئة والحفاظ على البيئة، كما ضمت فى القافلة منفذين متحركين لبيع المواد الغذائية من شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، بأسعار منخفضة ومدعمة.