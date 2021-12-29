دعم وتطوير وسياحة.. إنجازات «البيئة» خلال 2021 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن أهم هذه الإنجازات ما يلى:

أولا - دعم وتطوير وصيانة البنية الأساسية للمحميات:

• حققت المحميات الطبيعية عائدات سنوية حيث بلغ إجمالى الدخل 40 مليون جنيه خلال عام 2021

• استكمال اعمال تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بالمحميات على النحو التالى:

• إقامة أول طريق أخضر داخل بمحمية وادى الحيتان بمحافظة الفيوم.

• لأول مرة يتم مشروع إنشاء نادى العلوم العلمى بمحمية قبة الحسنة بالتعاون مع مشروع cb3.

• الانتهاء من تطوير وإنشاء برنامج لتنظيم استخدامات الأنشطة البحرية بالربط الإلكترونى واستخدام تقنية تطبيقات التليفون المحمول لحجز رحلات المحميات الطبيعة وجارى إجراء تجارب التشغيل والتى تبدأ بمحميات جنوب سيناء.

• وضع تصور هندسى للمتحف البيولوجى المقرر تنفيذه فى محمية الغابة المتحجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

ثانيا- إدارة وتنشيط السياحة البيئية

• إفتتاح مشروع المخيم البيئى بمحمية الغابة المتحجرة كنموذج للسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية.

• استكمال تطوير ورفع كفاءة الشمندورات بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بما يضمن تجربة سياحية ممتعة وآمنة.

• استمرار حملة Eco Egypt للعام الثانى كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها.

ثالثا- حماية التنوع البيولوجى

بذلت وزارة البيئة مجهودات كبيرة لحماية التنوع البيولوجى، ومنها:

• تسليم مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى لدولة الصين رئيس المؤتمر الخامس عشر، وذلك بعد رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر التى حققت فيه العديد من الانجازات من أهمها:

• وضع مسارات لتعزيز التعاون الدولى للربط بين آليات الحفاظ على التنوع البيولوجى والتكنولوجيا، ووضع خارطة طريق لتطوير إطار التنوع البيولوجى العالمى لما بعد عام 2020، بالاضافة الى اطلاق برنامج عمل "شرم الشيخ إلى كونمينغ" لتحفيز المساهمات من جميع الجهات الفاعلة.