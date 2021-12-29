حصاد أداء وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى مجال قطاع البعثات لعام...

• قبول 258 دارسًا فى جميع أنواع الإيفاد لعام 2020/2021

• إطلاق أسماء العلماء النابغين على البعثات المقبلة

• إنشاء وحدة للإجازات الدراسية لتسهيل سفر الدارسين المصريين

• إنشاء برامج للابتعاث الداخلي بالتعاون مع الجامعات المصرية

• إطلاق المنصة الإلكترونية لإتمام إجراءات الدراسين المصريين بالخارج

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د.أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول حصاد أداء قطاع البعثات بالوزارة خلال عام 2021.

وأشار التقرير إلى قبول 258 دارسًا فى جميع أنواع الإيفاد في مختلف دول العالم، وذلك وفقًا لخطة البعثات لعام 2020/2021، كما تم قبول (15) دارسًا بالبرنامج التدريبي لكوادر أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى الإعلان عن المنح والبرامج الدراسية الواردة من بعض الجامعات أو المؤسسات التعليمية الدولية.

ولفت التقرير إلى مبادرة إطلاق أسماء العلماء النابغين الذين أثروا العلم والبحث العلمي على خطط البعثات المقبلة على التوالي، كما تم إنشاء وحدة للإجازات الدراسية؛ لإنهاء إجراءات سفر الدارسين الحاصلين على منح شخصية أو تمويل ذاتي.

وأشار التقرير إلى تطور خطة البعثات السنوية، حيث تم الموافقة على إنشاء برامج للابتعاث الداخلي بالتعاون مع الجامعات المصرية فى مجالات البرامج الدولية المتميزة، واعتماد نتيجة الإعلان الموحد الرابع عن خطة البعثات 2020/2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022، فضلاً عن اعتماد نتيجة إعلان خطة البعثات الرابع 2020/2021 (الجزء الثاني) من الخطة الخمسية الثامنة 2017-2022، إضافة إلى الإعلان عن الجزء الأول من خطة العام الخامس 2021/2022 من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022.

وأوضح د.هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بالوزارة أن المجالات التى اشتمل عليها الإعلان الموحد الرابع عن خطة البعثات لعام 2020/2021 هى: القطاع الطبى، الزراعة وأمن الغذاء، الطاقة الجديدة والمتجددة، المياه، البيئة، تقنيات الصناعة الإستراتيجية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء، تطوير التعليم والتعلم، الاستثمار والتجارة والنقل، العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمى، لفت التقرير إلى إطلاق المنصة الإلكترونية؛ لتسهيل إجراءات الدارسين المصريين على نفقتهم الخاصة بالخارج، ووضعهم تحت الإشراف العلمى للإدارة المركزية للبعثات sus.cdm.edu.eg)).

وفى إطار مواجهة أزمة جائحة كورونا، أوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة لمواجهة الأزمات الخاصة بجائحة كورونا، وصدرت عدة قرارات من أهمها: تحمل البعثات لتكاليف الحجر الصحي، وكذلك تكاليف PCR، والتعويض عن فترة إغلاق الجامعات للمهمات العلمية والإشراف المشترك، ومنح إعفاء لأعضاء البعثات الخارجية من عدم المناقشة خلال فترة تولى المستشار الثقافي، إضافة إلى حل المشاكل المتعلقة بالدارسين العائدين من الصين وتقنين وضعهم بعد تعليق دراستهم بالجامعات الصينية لمدة عامين تقريبًا.

وأضاف التقرير أنه تم الإعلان ثلاث مرات خلال عام 2021 عن برنامج المعونة الأمريكية (USAID) للدارسين للحصول على درجة الماجستير والتدريب والمهمات علمية.

وتناول التقرير موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات فبراير 2021 علي الإعلان عن برنامج خاص بالكوادر الإدارية بالجهات المدرجة بخطة البعثات، وقد تم إدراج بعض الجهات الإدارية لأول مرة بخطة البعثات مثل: هيئة الإسعاف المصرية، الأكاديمية الوطنية للتدريب، هيئة الموانئ الجافة، وزارة السياحة والآثار، وزارة العدل، وغيرها.