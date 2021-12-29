وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول إنجازات الوزارة فى مجال حماية الطبيعة

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول إنجازات الوزارة فى مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجى، والذى شهد تطورا ملحوظا نظرا لما تقوم به الوزارة من جهود للنهوض بالمحميات الطبيعية وتطويرها وإدارتها وفق النظم العالمية للحفاظ عليها، ومن أهم هذه الإنجازات ما يلى:

اولاً :- دعم وتطوير وصيانة البنية الأساسية للمحميات:

• حققت المحميات الطبيعية عائدات سنوية حيث بلغ إجمالى الدخل 40 مليون جنيه خلال عام 2021

• استكمال اعمال تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بالمحميات على النحو التالى:

• إقامة أول طريق أخضر داخل بمحمية وادى الحيتان بمحافظة الفيوم.

• لأول مرة يتم مشروع إنشاء نادى العلوم العلمى بمحمية قبة الحسنة بالتعاون مع مشروع cb3.

• الإنتهاء من تطوير وإنشاء برنامج لتنظيم استخدامات الأنشطة البحرية بالربط الإلكتروني واستخدام تقنية تطبيقات التليفون المحمول لحجز رحلات المحميات الطبيعة وجاري إجراء تجارب التشغيل و التى تبدأ بمحميات جنوب سيناء.

• وضع تصور هندسي للمتحف البيولوجى المقرر تنفيذه فى محمية الغابة المتحجرة بالتعاون مع وزارة الإسكان.

ثانيا :- إدارة و تنشيط السياحة البيئية

• إفتتاح مشروع المخيم البيئى بمحمية الغابة المتحجرة كنموذج للسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية.

• استكمال تطوير ورفع كفاءة الشمندورات بمحميات جنوب سيناء و البحر الأحمر بما يضمن تجربة سياحية ممتعة و آمنة.

• استمرار حملة Eco Egypt للعام الثانى كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر ورفع الوعى البيئى لدى المواطنين بأهمية المحميات الطبيعية وثرواتها.

ثالثا :- حماية التنوع البيولوجى

بذلت وزارة البيئة مجهودات كبيرة لحماية التنوع البيولوجى ، ومنها:

• تسليم مصر مؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى لدولة الصين رئيس المؤتمر الخامس عشر، وذلك بعد رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر التى حققت فيه العديد من الانجازات من أهمها:

• وضع مسارات لتعزيز التعاون الدولي للربط بين آليات الحفاظ على التنوع البيولوجي والتكنولوجيا، ووضع خارطة طريق لتطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020، بالاضافة الى اطلاق برنامج عمل "شرم الشيخ إلى كونمينغ" لتحفيز المساهمات من جميع الجهات الفاعلة.