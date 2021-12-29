الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 800 ألف مواطن بالمعهد القومي للكلى والمسالك...

الصحة: المعهد القومي للكلى والمسالك البولية يجري عمليات الزرع بنسب نجاح تتضاهي النسب العالمية

الصحة: تطوير قسم الجراحة بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية بتكلفة 10 ملايين جنيه

الصحة: إنشاء وحدة عمليات جديدة لجراحة المسالك البولية بالمعهد القومي للكلى والمسالك البولية بسعة 5 حجرات للعمليات بتكلفة 14 مليون جنيهًا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لما يقرب من 800 ألف مواطن، في عام 2021، من خلال المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، بوزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، قدم الخدمات الطبية من خلال العيادات الخارجية، لأمراض (الكلى والمسالك البولية، والاستقبال والطوارئ)، حيث استفاد من خدمات العيادات 750 ألف مواطن، فيما تم استقبال ما يقرب من ألف مواطن بالعناية المركزة للمعهد.

وتابع أنه تم إجراء 31 عملية زراعة كلى بنسب نجاح تتضاهي النسب العالمية، كما تم إجراء 3 ألاف عملية جراحية مابين مناظير وأورام مسالك بولية، فضلًا عن إجراء 3 ألاف جلسة تفتيت لحصوات الكلى بالموجات التصادمية، مضيفًا أنه تم استقبال 5 ألاف مواطن بالأقسام الداخلية بالمعهد.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث بعض الخدمات الطبية بالمعهد، حيث تم تطوير قسم جراحة المسالك البولية، من خلال ضخ مناظير حديثة وآلالات جراحية بتكلفة 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى توفير أجهزة التخدير وجهاز أشعة في العمليات الجراحية بتكلفة 5 مليون جنيهًا، كما تم إنشاء وحدة عمليات جديدة لجراحة المسالك البولية بسعة 5 حجرات بتكلفة 14 مليون جنيه.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، أن المعهد يحرص على تدريب الأطقم الطبية من خلال برنامج الزمالة المصرية، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار في تخصصات (مناظير ضوئية، وأدوية المثبطة للمناعة لمرضى زرع الكلى)، لافتًا إلى إنشاء مقر جديد للمعهد القومي للكلى والمسالك البولية طبقًا للمواصفات العالمية وهيئة الاعتماد المصرية.