/669120/محافظ-بورسعيد-يتابع-سير-العمل-بإدارة-الحوكمة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع العاملين بإدارة الحوكمة بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير أعمال الإدارة، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ووليد الغضبان مدير إدارة الحوكمة والتفتيش بالمحافظة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإدارة الحوكمة

وتابع محافظ بورسعيد أعمال اللجنة المشكلة للمرور على المنشٱت التى تقدم الخدمات للمواطنين، موجها بضرورة الحرص على تطوير أسلوب العمل بشكل مستمر و الابتعاد عن الأساليب النمطية فى معالجة المشكلات و بحث ٱليات العمل المتطورة التى تتماشي مع التطور الإداري والحكومي الذي حققته بورسعيد، موجها السكرتير العام بمتابعة أعمال اللجان المشكلة بآدارة الحوكمة، واستحداث أليات جديدة تطور من أسلوب العمل.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بإدارة الحوكمة

وفي سياق متصل بناءا على تكليفات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قام اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام بعقد اجتماع لمتابعة سير العمل بأحياء المحافظة، وأعمال إدارات التحصيل الإلكتروني بالأحياء، موجها بتكثيف جهود الأحياء لتحصيل المتآخرات المستحقة.

وأكد السكرتير العام على أهمية قيام أجهزة الأحياء بتكثيف الجهود والعمل فى تحصيل المتأخرات المستحقة على الإيجارات والنظافة وتكثيف العمل فى الإدارات المختصة بهذا الشأن وأكد على أهمية المتابعة لملف تحصيل المتاخرات الإيجارية والتى يتم استغلالها فى دعم العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بورسعيد.