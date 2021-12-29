/669127/محافظ-بورسعيد-يترأس-اجتماع-المجلس-الإقليمى-للسكان

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء ، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمى للسكان بمحافظة بورسعيد، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، و إيمان جاد مدير عام المجلس القومي للسكان، ومديرى مديريات الصحة والأوقاف والشباب والرياضة و المجلس القومي للمرأة ببورسعيد ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وخلال الاجتماع، استعرض مدير المجلس الإقليمى للسكان، مدى تحقيق أهداف المجلس فيما يتعلق بالقضايا السكانية، و خطط المجلس القادمة فى مجالات التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين وحملات التوعية التى يقوم بها المجلس فى المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع رواد العمل التطوعى والجهات المعنية المختلفة للقيام بحملات مواجهة الزيادة السكانية،فضلا عن عرض الإنجاز الربع سنوي للمجلس و تعاون مختلف المديريات والجهلت بالمحافظة، بالإضافة إلى دور المجلس فى التوعية الأخلاقية ومناقشة القضايا والمشكلات الاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المواطنين.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان

كما استمع محافظ بورسعيد لجهود التعاون مع المجلس القومي للسكان لتحقيق أهداف المجلس فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المجلس الإقليمى للسكان فى تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع وعقد الاجتماعات الدورية ومتابعة نتائجها.

وأشاد محافظ بورسعيد بمجهودات المجلس للقومي للسكان ببورسعيد، مؤكدا على ضرورة وضع آليات مختلفة لمواجهة المشكلات السكانية، و بذل مزيدًا من المجهودات فى توعية المواطن من أجل تحسين مستوى المعيشة، وتقديم كافة الدعم للمجلس للقيام بإنجاز الأعمال التى تهدف لتحسين أوضاع المحافظة.

وكان قد أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن حصول المحافظة على المركز الأول لمدة 4 سنوات متتالية لأقل معدل زيادة سكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية حيث بلغ عدد السكان عام 2020 775 ألف نسمة، ووصلت المعدلات للإنخفاض في الزيادة السكانية من 16٪ عام 2020 إلى 14٪ فى عام 2021 ، وأعرب عن سعادته لوصول محافظة بورسعيد للمركز الأول على مستوى الجمهورية ، وكان المجلس القومي للسكان قد قام بعمل دراسة للمؤشرات مركبة بالمحافظات.

وأسفرت الدراسة عن إحتلال محافظة بورسعيد المركز الأول منفردة على المحافظات، كما حققت بورسعيد أقل معدل زيادة طبيعية لمدة 4 سنوات متتالية وأكد " الغضبان " أن المحافظة تصدرت قائمة محافظات الجمهورية الأكثر نجاحاً فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدى للمشكلة السكانية وآثارها السلبية على التنمية طبقا للدراسة التى أجراها المجلس القومى للسكان للمؤشرات المركبة للمشكلة بالمحافظات خلال السنوات الأربعة المنقضية والتى كشفت عن جدارة بورسعيد بالمركز الأول بين جميع المحافظات الحضرية بعدما حققت أقل معدل للزيادة الطبيعية خلال فترة الدراسة.

محافظ بورسعيد يستقبل

وكان محافظ بورسعيد قد إستقبل بمكتبه الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ورافقه فى الزيارة الدكتورة فاتن غازى مقررة المجلس القومى للسكان وقيادات المجلس وإيمان جاد الكريم مقرر المجلس القومى للسكان فرع بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد أمام نائب وزير الصحة نتائج الدراسات والمؤشرات الجيدة لمجهودات المحافظة ووزارة الصحة فى مواجهة تلك المشكلة التى تؤثر بالسلب على جميع جهود التنمية وكيفية الحفاظ على معدلات الإنجاب الحالية ببورسعيد ودفع مجهودات فرع المجلس القومى للسكان ببورسعيد فى هذا الشأن.